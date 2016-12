Hildegard Hamm-Brücher gestorben

Mit 95 Jahren

+ © dpa Hildegard Hamm-Brücher ist mit 95 Jahren gestorben. © dpa

München - Die FDP-Politikerin Hildegard Hamm-Brücher ist mit 95 Jahren gestorben. Das teilte der bayerische Landesverband der Liberalen am Freitag in München mit.

Die langjährige FDP-Politikerin Hildegard Hamm-Brücher ist tot. Das bestätigte ihr Sohn am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in München. Sie starb bereits am Mittwoch im Alter von 95 Jahren in München.

„Mit ihr verliert Deutschland eine große liberale Persönlichkeit“, sagte der bayerische FDP-Landeschef Albert Duin. Die ehemalige Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger nannte Hamm-Brücher den „Inbegriff der gelebten Bürgergesellschaft“.

Über Jahrzehnte hatte Hamm-Brücher die Politik der Liberalen geprägt, als Bundestagsabgeordnete und Staatsministerin im Auswärtigen Amt unter Außenminister Hans-Dietrich Genscher.

Doch die Krönung ihrer Laufbahn blieb ihr versagt: Als Hamm-Brücher 1994 für das Amt des Bundespräsidenten kandidierte, opferte ihre Partei sie im dritten Wahlgang dem Koalitionskalkül - Staatsoberhaupt wurde Unionskandidat Roman Herzog.

Nach 50 Jahren in der FDP gab Hamm-Brücher 2002 ihr Parteibuch ab - wegen antiisraelischer Äußerungen des damaligen Parteivizes Jürgen Möllemann.

„Unabhängiger Geist und leidenschaftliche Liberale“

Hamm-Brücher wurde 1921 in Essen geboren, sie wuchs in Berlin auf. 1948 zog die promovierte Chemikerin für die FDP in den Münchner Stadtrat ein. Bayerns FDP-Chef würdigte sie als Politikerin mit festen Überzeugungen und der Kraft, unbequem zu sein - auch für ihre Partei. „Wir behalten sie als unabhängigen Geist und leidenschaftliche Liberale in Erinnerung.“

In jedem ihrer Ämter habe sie sich für die Demokratie und die Chancen des Einzelnen stark gemacht, sagte Duin: „Ihrem Ziel, Verkrustungen im Schulsystem aufzubrechen und die beste Bildung für alle, unabhängig von ihrer Herkunft, zu ermöglichen, fühlen wir uns auch heute verpflichtet.“

2015 verschlechterte sich ihr Gesundheitszustand. Doch trotz zweier Oberschenkelhalsbrüche, Gedächtnislücken und Gleichgewichtsstörungen verfolgte sie die Entwicklungen in der Politik weiter.

Gauck würdigt Hamm-Brücher als Vorbild

Bundespräsident Joachim Gauck hat die langjährige FDP-Politikerin Hildegard Hamm-Brücher als Vorbild für jüngere Generationen gewürdigt. „Hildegard Hamm-Brücher besaß Anstand und Maß und war offenen Sinnes für andere und Andersdenkende“, sagte er am Freitag laut Mitteilung in Berlin. „Mit ihrer aufrichtigen Liberalität bleibt sie auch für nachfolgende Generationen ein Vorbild.“

Sie habe stets „klug, selbstständig und fair“ für ihre Überzeugungen gekämpft und „wie kaum eine andere für einen Liberalismus, der sich für Bürgerrechte, Zivilcourage und demokratische Kultur einsetzte“ gestanden, sagte Gauck.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nannte Hamm-Brücher „eine herausragende Demokratin - und eine der letzten politischen Akteurinnen, die unsere Demokratie nach dem Zweiten Weltkrieg mitaufgebaut haben“.

Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) hat die verstorbene langjährige FDP-Politikerin Hildegard Hamm-Brücher für ihre Verdienste um Freiheit und Demokratie gewürdigt. „Wir verlieren mit ihr eine der ersten Frauen, die sich im Auswärtigen Amt und weit darüber hinaus für Demokratie und Freiheitsrechte eingesetzt hat“, sagte Steinmeier am Freitag in Hamburg.

Lindner: „Eine streitbare Demokratin“

Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner hat das Lebenswerk der gestorbenen Politikerin Hildegard Hamm-Brücher gewürdigt. Über Jahrzehnte habe sie sich mit besonderem Engagement für eine bessere Bildungspolitik eingesetzt. „Denn sie wusste, dass dies die beste Voraussetzung für faire Lebenschancen aller Menschen ist“, erklärte Lindner am Freitag in Berlin. „Ihre Standhaftigkeit und ihre persönliche Unabhängigkeit haben sie zu einer oftmals unbequemen Politikerin im besten Sinne gemacht. Dafür erlangte sie in der Bevölkerung besondere Anerkennung.“ Lindner nannte das langjährige FDP-Mitglied „eine streitbare Demokratin“.

