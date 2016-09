Frankreichs Ex-Präsident Chirac ins Krankenhaus eingeliefert

Wegen einer Lungeninfektion

Paris - Der frühere französische Präsident Jacques Chirac ist am Sonntag wegen eines Lungeninfekts in ein Pariser Krankenhaus eingeliefert worden.

Der 83-Jährige wird in der Pariser Klinik Pitié-Salpêtrière behandelt und soll dort einige Tage bleiben, wie sein Schwiegersohn Frédéric Salat-Baroux mitteilte. Zuvor hatte sich Chirac mit seiner Frau Bernadette in Marokko aufgehalten, nach dem Rückflug nach Paris kam er ins Krankenhaus.

Aus dem Umfeld des früheren Präsidenten hieß es weiter, Chirac sei bei Bewusstsein. Der konservative Politiker stand zwischen 1995 und 2007 an der französischen Staatsspitze und war bekannt für seine robuste Gesundheit. Im September 2005 erlitt er aber einen Schlaganfall, von dessen Folgen er sich nie ganz erholte.

In den vergangenen Jahren musste Chirac wiederholt ins Krankenhaus, im Dezember 2015 wurde er zwei Wochen lang wegen eines anhaltenden Schwächezustands in einer Klinik behandelt. In der Öffentlichkeit tritt Chirac nur selten auf. Im April starb seine älteste Tochter Laurence im Alter von nur 58 Jahren; sie hatte seit ihrer Jugend unter Magersucht gelitten.

AFP