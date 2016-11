Grünen-Politiker tot am Rheinufer aufgefunden

Landtagskollegen trauern

+ © Grüne Mannheim Wolfgang Raufelder hinterlässt Frau und zwei Kinder. © Grüne Mannheim

Mannheim - Am Montagmorgen wurde am Brühler Rheinufer eine verbrannte Leiche gefunden. Dabei soll es sich um den Landtagsabgeordneten Wolfgang Raufelder handeln.

Wolfgang Raufelder (59) ist wohl tot. Eine Leiche, bei der es sich wahrscheinlich um die des Landtagsabgeordneten der Grünen in Baden-Württemberg handelt, wurde am Montagmorgen gegen 7:40 Uhr am Rheinufer von einem Passanten gefunden. Eine endgültige Klarheit über die Identität des Toten soll laut mannheim24.de eine DNA-Analyse bringen.

Laut Bild fanden Helfer seine noch brennende Leiche wenige Meter von seinem Fahrzeug entfernt am Rheinufer. Diese soll starke Verbrennungen aufweisen.

Raufelder war lange Jahre der Grünen-Fraktionsvorsitzende in Mannheim und Stadtrat. 2007 kandidierte er sogar für das Amt des Oberbürgermeisters.

Seine Parteikollegen gaben sich erschüttert und sprachlos, wie ihr Facebook-Post zeigt.

Die Polizei schließt laut Bild ein Fremdverschulden aus.

Raufelder hinterlässt Frau und zwei Kinder.

Berichterstattung bei Selbstmord

Generell berichten wir nicht über Selbsttötungen, damit solche Fälle mögliche Nachahmer nicht ermutigen. Eine Berichterstattung findet nur dann statt, wenn die Umstände eine besondere öffentliche Aufmerksamkeit erfahren. Wenn Sie oder eine Ihnen bekannte Person unter einer existentiellen Lebenskrise oder Depressionen leidet, kontaktieren Sie bitte die Telefonseelsorge unter der Nummer: 0800-1110111. Hilfe bietet auch der Krisendienst Psychiatrie für München und Oberbayern unter 0180-6553000.Weitere Infos finden Sie auf der Webseite www.krisendienst-psychiatrie.de/