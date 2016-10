Indien ratifiziert Pariser Klimaabkommen

Obama gratuliert

Neu Delhi - Der weltweit drittgrößte Treibhausgasemittent Indien hat das Pariser UN-Klimaabkommen unterzeichnet. Prominentester Gratulant ist US-Präsident Barack Obama.

Die Regierung hat den Termin so festgelegt, dass er mit dem Geburtstag von Gandhi zusammenfiel. Umweltminister Anil Madhay erklärte, sein Land habe die Ratifizierungsurkunde bei den Vereinten Nationen hinterlegt. "Großer Schub für globales Handeln mit Blick auf Klimawandel", twitterte Madhay.

Der indische Regierungschef Narendra Modi hatte im September den Geburtstag Gandhis als Datum für die Ratifizierung genannt, weil der Unabhängigkeitsführer des Landes immer auch auf den Umweltschutz geachtet habe. Mit Indiens Unterschrift kommt das Klimaabkommen seinem Inkrafttreten einen weiteren großen Schritt näher. Die USA und China als größte Treibhausgasemittenten hatten es beide am 4. September ratifiziert.

Obama schickt Nachricht via Twitter

US-Präsident Barack Obama gratulierte Indien über den Nachrichtendienst Twitter. Gandhi habe an eine Welt für "unsere Kinder" geglaubt. Premier Narendra Modi und die indische Bevölkerung treten somit Ghandis Vermächtnis an, schrieb Obama.

Das Abkommen sieht unter anderem vor, die weltweite Erwärmung auf 1,5 bis höchstens zwei Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter zu begrenzen. Für ein Inkrafttreten müssen die Ratifizierungsurkunden von mindestens 55 Staaten vorliegen, die für mindestens 55 Prozent der weltweiten Treibhausgasemissionen stehen. Mit Indien sind es 62 Länder, die für fast 52 Prozent der Emissionen verantwortlich sind.

Die EU-Umweltminister hatten am Freitag den Weg für die Ratifizierung des UN-Klimaabkommens in der kommenden Woche freigemacht. Die 28 Ländervertreter gaben bei einem Sondertreffen in Brüssel einstimmig grünes Licht, damit das Europaparlament am Dienstag über die Vereinbarung abstimmen kann. Nach der EU-Billigung müssen noch die einzelnen Mitgliedstaaten das Abkommen ratifizieren. Bisher haben das nur sechs Staaten getan - neben Deutschland auch Frankreich, Malta, Österreich, die Slowakei und Ungarn.