IS-Miliz bekennt sich zu Messerangriff in Minnesota

Attacke mit acht Verletzten

+ © AFP Bei einer Messerangriff in Minnesota sind acht Menschen verletzt worden. © AFP

Minnesota - Ein Mann attackiert in einem US-Einkaufszentrum mehrere Menschen mit einem Messer und verletzt sie. War er ein Gefolgsmann des IS? Die Terrormiliz behauptet es jedenfalls.

Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hat sich eine Messerattacke in einem Einkaufszentrum in St. Cloud im US-Bundesstaat Minnesota zugeschrieben. Am Samstagabend (Ortszeit) hatte ein Mann acht Menschen verletzt, ehe er von einem Polizisten erschossen wurde.

Der Täter sei „ein Soldat“ des Islamischen Staates gewesen, teilte das IS-Sprachrohr Amak in einer im Internet verbreiteten kurzen Nachricht mit. Er sei dem Aufruf gefolgt, Bürger der „Kreuzfahrer-Koalition“ anzugreifen.

Die USA führen in Syrien eine internationale Koalition an, die Luftangriffe gegen die Dschihadisten fliegt. Die Erklärung konnte zunächst nicht unabhängig auf ihre Echtheit überprüft werden, ähnelt aber bisherigen Mitteilungen des IS.

Nach Augenzeugenberichten hatte der Täter während seiner Messerattacke „Allah“ gerufen. Er fragte auch mindestens einen Kunden in dem Einkaufszentrum, ob er muslimisch sei, wie der örtliche Polizeichef Blair Anderson auf einer Pressekonferenz sagte. Er betonte aber zugleich, dass das Motiv noch unklar sei.

Nach Andersons Darstellung trug der Angreifer die Uniform einer privaten Sicherheitsfirma und wurde von einem Polizisten erschossen, der zum Zeitpunkt der Tat dienstfrei hatte. St. Cloud liegt ungefähr 100 Kilometer nordwestlich von Minneapolis und hat etwa 67 000 Einwohner.

