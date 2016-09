Festgenommener Syrer hatte Kontakte zu IS-Miliz

"Ernstzunehmende Gefahr"

Köln - Ein am Dienstag in Köln festgenommener Flüchtling (16) aus Syrien soll Kontakte zu einem im Ausland lebenden Ansprechpartner mit Bezügen zur Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) gehabt haben.

Der 16-Jährige war am Dienstagnachmittag in einer Notaufnahmeeinrichtung in Köln-Porz vom einem Spezialeinsatzkommando festgenommen worden. Nach Informationen des Staatsschutzes ging von ihm "eine ernstzunehmende Gefahr" aus.

Der Kontaktmann habe den jungen Syrer für islamistische Aktivitäten gewinnen wollen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Erste Anhaltspunkte, wonach der 16-Jährige sich in kurzer Zeit radikalisiert hatte, seien als bestätigt anzusehen, hieß es weiter. Weitere Einzelheiten wollten Polizei und Staatsanwaltschaft erst mitteilen, "wenn dies ohne Gefährdung der Ermittlungen möglich ist". Die "Bild"-Zeitung berichtete in ihrer Online-Ausgabe, der junge Syrer sei vom IS ferngesteuert worden.

Die Polizei richtete eine 35-köpfige Ermittlungsgruppe ein, die an der Aufklärung des Falls arbeitet.

AFP

