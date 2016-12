Kommentar: Ausgleich für Energiewendekosten

Alles unter Vorbehalt

Die politische Entscheidung zum Atomausstieg vor fünf Jahren ist von den Verfassungsrichtern in ihren Grundzügen für rechtens befunden worden. Das ist neben der Beurteilung jedweder Regressansprüche vor allem deshalb wichtig, weil die auf diesem Weg in Deutschland eingeleitete zweite Energiewende somit Bestand hat. Von Frank Pröse

Allerdings steht den Energiekonzernen wegen des beschleunigten Atomausstiegs nach der Katastrophe von Fukushima eine „angemessene“ Entschädigung zu. Mal abwarten, wie hoch „angemessen“ letztlich ausfällt. Von Milliardensummen sollten die Stromer aber lieber nicht träumen. Die Fakten: Der plötzliche Atomausstieg war recht kopflos und mangelhaft gemanagt. Doch wie lange hätte die Bundesregierung denn mit den Stromerzeugern verhandeln sollen, angesichts der in Japan erneut sichtbar gewordenen Gefahren der Kernkraft?

Merkel hat den Fehler zuvor begangen, als sie nämlich zusammen mit der FDP den 2002 zwischen Rot-Grün und den Stromern ausgehandelten Atomausstieg cancelte. Die langfristigen Randbedingungen waren für die Kraftwerksbetreiber also schon einmal eindeutig geregelt. Erst der von Schwarz-Gelb betriebene Ausstieg vom Ausstieg hat Merkel dann nach Fukushima in die Klemme gebracht. Aus der konnte sie sich nur über das Brechen von Vereinbarungen befreien, was für den Steuerzahler jetzt zusätzlich zu Subventionen und den Endlager-Restrisikokosten teuer wird.

Ungeachtet dieser finanziellen Aspekte des Verfahrens geht es aber um Grundsätzliches: Die Regierung durfte auf Fukushima reagieren. Die Entscheidung für oder gegen Atomenergie obliegt dem Gesetzgeber, der das Restrisiko für die ihm anvertrauten Bürger abzuwägen hat. Das Eigentum an Kernkraftwerken sei in besonderer Weise sozial gebunden, heißt es in der Urteilsbegründung. Es stehe als „risikoreiche Hochtechnologie“ Begrenzungen von vorneherein offen. Der Gesetzgeber habe deshalb nach der Reaktorkatastrophe von Fukushima den Ausstieg beschleunigen dürfen, ohne gegen das grundgesetzlich geschützte Eigentumsrecht der Konzerne zu verstoßen. Eine atomrechtliche Betriebserlaubnis steht eben immer unter demokratischem Vorbehalt. Bei einer Neubewertung des Risikos sind die Konzerne überdies ja nicht schutzlos, wie das jüngste Urteil zeigt.