Michelle Obama ruft zum Endspurt für Hillary Clinton auf

Wahlkampf in den USA

+ © AFP Zwei First Ladys im Wahlkampfendspurt: Hillary Clinton und Michelle Obama. © AFP

Washington - Das beste Wahlkampfperd im Stall von Hillary Clinton ist ihre Nachfolgerin als First Lady: Zusammen mit Michelle Obama geht es nun in den Endspurt der Wahl.

Zwei First Ladies kämpfen gemeinsam gegen Donald Trump: US-Präsidentenfrau Michelle Obama und die frühere First Lady - und jetzige Präsidentschaftskandidatin - Hillary Clinton haben am Donnerstag (Ortszeit) ihren ersten gemeinsamen Wahlkampfauftritt absolviert. "Ihr müsst alles geben für mein Mädchen", sagte Michelle Obama vor rund 11.000 Anhängern im US-Bundesstaat North Carolina.

Mit "Mädchen" meinte Obama die Kandidatin Clinton, die gerade 69 Jahre alt geworden ist. Die Kandidatin zeigte sich angetan von der schwungvollen Rede der populären Präsidentenfrau. "Es kann nichts Besseres geben, als hier zu sein mit unserer großartigsten First Lady", sagte Clinton.

Michelle Obama hatte bereits mehrere Wahlkampfauftritte für die Kandidatin ohne deren Beisein entwickelt und sich mit ihren beherzten Reden zum heimlichen Star der Anti-Trump-Wahlkämpfer entwickelt. Dem republikanischen Kandidaten warf sie mehrfach ein abschätziges und unheimliches Verhalten gegenüber Frauen vor.

Obama forderte die Anhänger in der Uni-Stadt Winston-Salem bei dem Auftritt im Doppelpack nun auf, auf jeden Fall zur Wahl zu gehen. "Wenn Hillary diese Wahl nicht gewinnt, dann lag es an uns", warnte sie. "Hillary steht bereit, vom ersten Tag an Oberkommandierende zu sein, und ja - sie ist zufällig eine Frau", fügte Obama hinzu.

Mehrere Umfragen sehen Hillary Clinton inzwischen deutlich in Front vor ihrem Konkurrenten Donald Trump. Allerdings muss sie sich weiterhin ihren Kritikern vor allem hinsichtlich der Clinton-Stiftung stellen.