Polizei löst Feier von Rechten in Thüringen auf

Getarnt als Geburtstags-Party

Stressenhausen - Die Polizei hat eine als Geburtstagsfeier getarnte Veranstaltung von Rechten im Süden von Thüringen aufgelöst.

Etwa 50 Männer seien in der Nacht zum Sonntag in einem Gemeindehaus in Stressenhausen angetroffen worden, teilte die Polizei in Suhl mit. Einige von ihnen hätten mit freiem Oberkörper zu Musik der rechten Szene getanzt. Es seien auch „Heil Hitler“-Rufe zu hören gewesen. Nach Angaben der Polizei waren die Fenster zur Straßenseite mit Stoffbahnen und Fahnen abgehängt. Bei Durchsuchungen seien mehr als 100 CDs mit Titeln der rechten Szene gefunden worden. Alle Gäste hätten nach Aufnahme der Personalien einen Platzverweis erhalten.

dpa

