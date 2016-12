Türkei: Syrien will Waffenruhe für Aleppo verhindern

Ostteil der Stadt beschossen

+ © dpa (Symbolbild) Die türkische Nachrichtenagentur Anadolu meldete, syrische Regierungstruppen und mit ihr verbündete schiitische Milizen hätten die Waffenruhe in Aleppo durchbrochen. © dpa (Symbolbild)

Aleppo - Die Türkei wirft der syrischen Regierung vor, die Waffenruhe in der umkämpften Stadt Aleppo nicht zu respektieren.

„Wir sehen jetzt, dass das Regime und manche Gruppen versuchen, sie zu verhindern“, sagte Außenminister Mevlüt Cavusoglu nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu am Mittwoch in Ankara. Daher sei es zu Verzögerungen bei den geplanten Evakuierungen gekommen. „Aus verschiedenen Richtungen kommt es zu Störfeuer. Bisher konnten die Evakuierungen nicht vollständig stattfinden.“

Anadolu meldete unter Berufung auf ihren Korrespondenten, syrische Regierungstruppen und mit ihr verbündete schiitische Milizen hätten die Waffenruhe in Aleppo durchbrochen. Sie hätten begonnen, den belagerten Ostteil der Stadt mit schweren Waffen zu beschießen. Cavusoglu kündigte an, noch am Mittwoch mit den Außenministern Russlands und des Irans zu sprechen.

Die syrische Regierung hat alle Busse zurückbeordert, die zum geplanten Abzug der Rebellen aus dem umkämpften Ostteil Aleppo bereit standen. Aus regierungstreuen Kreisen hieß es am Mittwoch, dies signalisiere, dass die Abmachung zwischen Regierung und Rebellen zum Abzug gescheitert sein könnte.

