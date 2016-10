Türkische Polizei legt beliebten TV-Sender still

IMC TV zu regierungskritisch

Istanbul - Nach der Schließung von mehreren pro-kurdischen Radio-und Fernsehsendern in den vergangenen Tagen hat die türkische Polizei den regierungskritischen Kanal IMC TV stillgelegt.

„Die Pressefreiheit in der Türkei stand schon lange unter Druck, aber jetzt wurde ihr das Rückgrat endgültig gebrochen“, sagte IMC-Nachrichtenredakteur Hamza Aktan am Montag.

Polizisten seien in die Istanbuler Redaktion des Senders eingedrungen und hätten die Austrahlung gestoppt, erklärte er. „Wenn der Putsch am 15. Juli erfolgreich gewesen wäre, hätte die Junta unseren Sender geschlossen. Jetzt macht das die zivile Regierung. Damit werden Millionen Zuschauer ihres Informationsrechtes beraubt.“ Türkische Behörden hatten den Sender bereits im Februar aus dem Angebot von Satelliten- und Kabelanbieter Türksat entfernen lassen.

Türkische Behörden hatten am Donnerstag vergangener Woche die Schließung von 23 Radio-und Fernsehsendern angeordnet. Türksat stoppte am selben Tag die Ausstrahlung mehrerer Kanäle, darunter auch des kurdischsprachigen Kindersenders Zarok TV. Mindestens sieben Sender wurden seit der Ankündigung am Donnerstag ganz geschlossen. Die Maßnahme basiert auf einem nach demPutschversuch erlassenen Notstandsdekret.

Tausende Polizisten suspendiert

Wie sehr der restriktive Kurs von Staatschef Recep Tayyip Erdogan ins öffentliche Leben in der Türkei eingereift zeigt auch, dass nach der Verlängerung des Ausnahmezustandes um drei Monate fast 13.000 Polizeibeamte vom Dienst suspendiert. Die betroffenen Beamten seien wegen mutmaßlicher Verbindungen zur Bewegung des Predigers Fethullah Gülen zwangsbeurlaubt worden, teilte die türkische Polizeiführung in Ankara am Dienstag im Internet mit. Unter den 12.801 suspendierten Polizisten befänden sich auch 2523 Polizeichefs.

