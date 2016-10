Kölner Silvester-Exzesse: Gutachter kritisiert Polizei scharf

Ob am 3.10. in Dresden durch Politiker (Linke und Grüne) oder in der heutigen Nachschau durch Gutachter für Köln. Viel zu häufig wird aus allen möglichen politischen Ecken die Polizei kritisiert. Ca. 100 verletzte Polizisten bei der EZB Eröffnungsfeier in Frankfurt. So gut wie keine Verurteilungen in Frankfurt und in Köln für die Straftäter. Wäre ich Polizist, hätte ich schon lange keine Lust mehr den Kopf für Fehler der Politik hinzuhalten und mich im Nachgang dafür öffentlich beschimpfen zu lassen.