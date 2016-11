SPD-Anhänger bevorzugen Schulz als Kanzlerkandidaten

Deutlicher Vorsprung vor Sigmar Gabriel

+ © dpa Martin Schulz (l.) und Sigmar Gabriel. © dpa

Berlin - Der Präsident des Europaparlaments, Martin Schulz, kann sich für eine SPD-Kanzlerkandidatur auf höhere Popularitätswerte stützen als Parteichef Sigmar Gabriel.

In einer Umfrage des Instituts Infratest Dimap für die "Welt am Sonntag" bezeichneten 40 Prozent der Befragten Schulz als guten Kandidaten, Gabriel hielten nur 31 Prozent für geeignet. Die Mehrheit der Befragten zeigte sich demnach allerdings von beiden möglichen SPD-Bewerbern nicht überzeugt.

Von den befragten SPD-Anhängern sprachen sich in der Umfrage 58 Prozent für Schulz aus und 42 Prozent für Gabriel. Noch größer ist der Vorsprung des EU-Parlamentspräsidenten bei den Anhängern von Grünen und Linkspartei. Schulz hatte vergangene Woche angekündigt, dass er im kommenden Jahr in die Bundespolitik wechseln will; in welcher Funktion, ist allerdings noch offen. Infratest Dimap befragte vom 22. bis 24. November 1023 wahlberechtigte Bürger.

Unterdessen konnten die Unionsparteien nach der Ankündigung von CDU-Chefin und Bundeskanzlerin Angela Merkel, im kommenden Jahr erneut anzutreten, in der Wählergunst deutlich zulegen. im "Sonntagstrend" des Instituts Emnid für die "Bild am Sonntag" stieg die CDU/CSU um zwei Punkte auf 35 Prozent. Das ist ihr höchster Wert seit Juli.

Die SPD sackte um einen Punkt auf 23 Prozent ab. Auch die AfD und die Grünen mussten jeweils einen Punkt abgeben und kamen auf zwölf beziehungsweise elf Prozent. Für die Linke wurden unverändert neun Prozent vorhergesagt. Die FDP müsste mit weiterhin fünf Prozent um den Einzug ins Parlament bangen. Emnid befragte vom 17. bis 23. November 2016 repräsentativ ausgewählte Bürger.

afp