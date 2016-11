Termine abgesagt: Bundespräsident Gauck ist krank

Er muss sich ausruhen

Berlin - Bundespräsident Joachim Gauck hat wegen eines Infekts am Donnerstag eine Pause eingelegt. Der 76-Jährige ruhe sich aus, sagte eine Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur.

Die bislang geplanten Termine am Freitag wolle er jedoch wahrnehmen. „Nach jetzigem Stand bleibt erst einmal alles wie geplant.“ Neben dem Bundespresseball, den Gauck traditionell eröffnet, ist am Freitag auch der Besuch des Weihnachtsmarktes der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung vorgesehen.

Gauck hatte sich am Mittwoch bei einem Besuch in Jena unwohl gefühlt und war vorzeitig nach Berlin zurückgekehrt. Das Bundespräsidialamt versicherte, dass es sich bei dem Infekt um „nichts Ernstes“ handle. Gauck war Ende vergangener Woche von einer Japan-Reise zurückgekehrt. Am Montag will er im polnischen Stettin das Multinationale Korps Nordost der Nato besuchen.

