Live-Ticker: Das sagt das LKA Sachsen zum Fall Jabar A.

Chemnitz - Die Ereignisse in Sachsen überschlagen sich. Großfahndung nach einem Terrorverdächtigen, Festnahme und Suizid von Jaber A. Wir berichten im News-Ticker.

Am Samstag fand die Polizei in Chemnitz hochexplosiven Sprengstoff, der für einen Anschlag zusammen gemischt wurde.

Der Verdächtige Jaber A. konnte fliehen, wurde aber wenige Tage später von drei Landsmännern der Polizei ausgeliefert. Jaber A. brachte sich am Mittwoch im Gefängnis um.

Die Behörden in Sachsen werden für ihren Einsatz am Samstag und den Suizid scharf kritisiert. Am Donnerstag gibt es eine Pressekonferenz.

+++ Jaber A. hielt die Polizei tagelang in Atem, am Mittwoch brachte sich der junge Syrer in seiner Gefängniszelle um. Politiker kritisierten die Behörden in Sachsen scharf. In der Staatskanzlei wollen die Behörden am Donnerstag um 11.00 Uhr auf einer Pressekonferenz Antworten geben. Alle bisherigen Ereignissen können Sie in unserem News-Blog der vergangenen Tage nachlesen.

Terrorverdacht in Chemnitz: Was bisher geschah

Am Samstag hat die Polizei in Chemnitz einen Anti-Terror-Einsatz durchgeführt. In einer Wohnung hat sie dabei mehrere Hundert Gramm hochexplosiven Sprengstoff gefunden, der vor Ort kontrolliert gesprengt wurde. Der Tatverdächtige Jaber A. soll einen Anschlag auf einen Berliner Flughafen geplant haben und floh trotz Großaufgebot und Warnschüssen. Drei Landsmänner lieferten den Syrer am Montag der Polizei aus. Am Mittwoch brachte sich Jaber A. in seiner Gefängniszelle um.

