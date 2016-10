"Trendwende": Immer weniger Flüchtlinge nach Deutschland

213.000 Zugänge registriert

Bundesinnenminister Thomas de Maizière zu den Asylzahlen nach dem III. Quartal 2016.

Berlin - Die Zahl der Asylsuchenden in Deutschland ist weiter stark rückläufig. Zugleich sei die Zahl der Entscheidungen über Asylanträge auf 460 000 gestiegen.

In den ersten drei Quartalen 2016 wurden 213 000 Zugänge registriert, sagte Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) am Mittwoch in Berlin. Zugleich sei die Zahl der Entscheidungen über Asylanträge auf 460 000 gestiegen. Dies bedeute einen Anstieg von 165 Prozent gegenüber den ersten neun Monaten des Vorjahres.

Allein im September 2016 seien knapp 70 000 Anträge entschieden worden. De Maizière nannte die Entwicklung eine „Trendwende“. Allerdings ist die Zahl der Asylanträge auf knapp 660 000 gestiegen, was daran liegt, dass viele Flüchtlinge bereits 2015 eingereist sind und erst in diesem Jahr ihre Anträge gestellt haben.

Von den 660 000 Antragstellern in den ersten neun Monaten 2016 kamen die meisten aus Syrien (rund 250 000). Es folgen Afghanistan (116 000), Irak (89 000) und Iran (23 000).

