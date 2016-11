Trump bliebt dabei: Mauer an der Grenze zu Mexiko geplant

Erstes Interview des designierten US-Präsidenten

Washington - Der designierte US-Präsident Donald Trump hat eine zügige Abschiebung von bis zu drei Millionen illegalen Einwanderern nach seinem Amtsantritt angekündigt.

Der künftige US-Präsident Donald Trump will unmittelbar nach seinem Amtsantritt bis zu drei Millionen Einwanderer ohne gültige Papiere abschieben. "Bandenmitglieder, Drogendealer" und andere straffällig gewordene Migranten würden umgehend ausgewiesen, sagte Trump laut vorab veröffentlichten Auszügen aus einem Interview des Senders CBS, das am Sonntagabend ausgestrahlt werden sollte. Derweil dauerten die Proteste gegen Trump weiter an. In mehreren Städten gingen zehntausende Menschen auf die Straße.

Von der Abschiebung betroffen seien "wahrscheinlich zwei Millionen, es könnten aber bis zu drei Millionen sein", sagte Trump in dem Gespräch mit CBS, seinem ersten großen TV-Interview seit seinem Wahlsieg. "Sie sind illegal hier." Schätzungen zufolge leben in den USA elf Millionen Menschen ohne gültige Aufenthaltserlaubnis. Sie stammen überwiegend aus Lateinamerika.

Das sagt Trump zur Mauer an der Grenze zu Mexiko

Die Bekämpfung der illegalen Einwanderung zählte zu den zentralen Wahlkampfversprechen des Rechtspopulisten. Im Vorwahlkampf hatte er für Empörung gesorgt, als er mexikanische Einwanderer pauschal als "Drogendealer" und "Vergewaltiger" beschimpfte. Bereits jetzt schieben die US-Behörden Gesetzesbrecher in größerer Zahl ab, im vergangenen Jahr waren es nach Angaben der Einwanderungsbehörde mehr als 200.000. Wie Trump diese Zahl in Kürze massiv steigern will, ist unklar.

Auch bei der Sicherung der Grenze zu Mexiko bleibt Trump bei seiner harten Linie. Er bekräftigte seinen umstrittenen Plan, dort eine Mauer zu errichten. Sie werde sich aber nicht über den gesamten Grenzverlauf von 3200 Kilometern erstrecken, fügte er in dem CBS-Interview hinzu. Einige Abschnitte sollen demnach durch einen Zaun gesichert werden.

Von einem anderen Wahlversprechen rückte Trump indessen teilweise ab. In dem CBS-Interview stellte er in Aussicht, Teile der Gesundheitsreform seines Vorgängers Barack Obama beizubehalten. Bereits am Freitag hatte er in einem Gespräch mit dem "Wall Street Journal" angedeutet, dass er "Obamacare" möglicherweise nur nachbessern und nicht wie versprochen komplett abschaffen wolle.

Drei Kinder im Übergangsteam

Trump traf zudem wichtige Personalentscheidungen. Er ersetzte den Leiter seines Übergangsteams, Gouverneur Chris Christie, durch den designierten Vizepräsidenten Mike Pence. Christie degradierte er zu einem von mehreren Stellvertretern. Hintergrund dürfte ein Politskandal sein, der den Gouverneur von New Jersey belastet. Trump holte zudem seine drei ältesten Kinder Donald junior, Ivanka und Eric sowie seinen Schwiegersohn Jared Kushner in das Übergangsteam. Gleichzeitig sollen sie künftig sein Unternehmensimperium leiten.

Mit Spannung wurde erwartet, ob Trump in dem CBS-Interview am Sonntagabend seinen Stabschef benennen würde. Zu den Kandidaten zählen Republikaner-Parteichef Reince Priebus und Trumps Wahlkampfchef Stephen Bannon.

Derweil reißen die Proteste gegen den künftigen US-Präsidenten nicht ab. "Kein rassistisches Amerika" und "Donald Trump muss weg" riefen tausende Demonstranten am Samstag in Chicago. Auch in Washington, Los Angeles und New York gab es Proteste. Bei einer Kundgebung in Portland im Bundesstaat Oregon fielen in der Nacht zum Samstag Schüsse. Laut Polizei und Augenzeugen war offenbar ein Streit Auslöser für die Gewalt.

EU-Außenminister beraten sich nach US-Wahl

Die EU-Außenminister wollten am Sonntagabend bei einem Sondertreffen über die US-Wahl beraten. Der britische Außenminister Boris Johnson wollte nicht teilnehmen. London sehe keine Notwendigkeit für ein solches Treffen, erklärte sein Ministerium. Die US-Wahl sei ein demokratischer Akt.

EU-Parlamentspräsident Martin Schulz (SPD) forderte in der "Bild am Sonntag" einen Neustart zwischen Europa und dem gewählten US-Präsidenten: "Beide Seiten sollten nun auf Null schalten und sich eine Chance geben." Nato-Chef Jens Stoltenberg betonte unterdessen die Bedeutung einer engen Zusammenarbeit zwischen den USA und Europa. Diese Partnerschaft dürfe nicht in Frage gestellt werden, schrieb er in einem Gastbeitrag für den britischen "Observer".

"Wir stehen den größten Sicherheitsherausforderungen seit Generationen gegenüber", erklärte Stoltenberg. Alleingänge seien daher keine Option. Trump steht der transatlantischen Allianz überaus skeptisch gegenüber und stellte sogar die Beistandsgarantie der USA gegenüber den Nato-Partnern im Fall eines bewaffneten Angriffs teilweise in Frage.

