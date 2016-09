Experte verrät: Deshalb hat Trump das TV-Duell verloren

US-Präsidentschafts-Wahlkampf

München - Das erste TV-Duell zwischen Trump und Clinton ist vorbei. Viele sehen Hillary Clinton als Gewinner der Debatte. Ein Experte erklärt, warum das so ist. Alle News finden Sie in unserem Ticker.

+++ Russische Experten sehen die US-Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton nach der TV-Debatte nicht als Siegerin über ihren Konkurrenten Donald Trump. „Selbst wenn Clinton ruhiger und selbstsicherer wirkte, ist es ihr nicht gelungen, Donald Trump zu erschüttern“, sagte der Amerika-Experte Juri Rogulew von der Moskauer Universität am Dienstag der Agentur Interfax. Dagegen habe Trump Clinton in Verlegenheit bringen können.

Russland ist eines der wenigen Länder, das mit Trumps Bewerbung sympathisiert. Es sei erstaunlich, wie schnell Trump zuletzt in den Umfragen aufgeholt habe, sagte Rogulew. „Zwischen Trump und Clinton herrscht tatsächlich Gleichstand.“

Im Unterschied zu vielen Experten, die Clinton zur Siegerin des Fernsehduells erklärten, sah der Politologe Andrej Korobkow ein Unentschieden. „Beide Kandidaten haben ihre Ziele erreicht und ihre Stellung in ihrer Wählerschaft gefestigt“, sagte der Professor an der Middle Tennessee State University der Agentur Tass. Sie hätten aber wohl keine neuen Wähler für sich gewinnen können. Trump habe das Thema Wirtschaft effektiv für sich genutzt, sagte Korobkow.

+++ Für den Kommunikationswissenschaftler Frank Brettschneider sind die beiden Präsidentschaftskandidaten in den USA in der TV-Debatte nahezu gleich stark gewesen. „Donald Trump ist seinem Ruf als Polit-Rüpel gerecht geworden. Hillary Clinton hielt dagegen und setzte ihrerseits Trump unter Druck. Das war ein harter Schlagabtausch, der mit einem Unentschieden endet“, sagte der Professor für Kommunikationswissenschaft der Universität Hohenheim am Dienstag in Stuttgart. Hingegen sah eine erste Blitzumfrage des Senders CNN Clinton mit 62 Prozent vorn, Trump sahen nur 27 Prozent der Befragten als Gewinner. Gewählt wird am 8. November.

Das schrille Auftreten Trumps habe mit etwa hundert Millionen Amerikanern so viele Zuschauer vor den Fernseher gelockt wie nie zuvor. „Aber die Wirkung dieser Livesendung wurde in der Vergangenheit oft überschätzt“, meinte Brettschneider. Einflussreicher sei das Medienecho in den Folgetagen. „Die eigentliche Schlacht beginnt erst nach dem Duell.“ Die Nachberichterstattung sei für die meisten Unentschlossenen ausschlaggebender als das Duell selbst. Daher setze Trump jetzt auf seine Unterstützer im Internet. „Sie sollen die Medienberichterstattung zumindest neutralisieren.“

TV-Duell: Trump hat sich wie ein "störrisches Kind" verhalten

+++ Das News-Portal Vox hat eine interessante Grafik veröffentlicht, die zeigt, wie oft die Präsidentschaftskandidaten beim TV-Duell unterbrochen wurden. Clinton wurde demnach 70 Mal ins Wort geredet, Trump nur 47 Mal.

+++ Hillary Clinton hat das erste TV-Duell zwischen den US-Präsidentschaftskandidaten nach Meinung eines deutschen Experten für sich entschieden. „Das Ganze ist von Anfang an eigentlich in Richtung Clinton gegangen“, sagte der Kommunikationsexperte Christoph Schwab am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Sie habe sich weiblich, fürsorglich und verstehend präsentiert. Ihr Kontrahent Donald Trump sei sehr verbissen gewesen. Aus dem Gleichgewicht habe er Clinton nicht bringen können. „Im Gegenteil: Sie hat ihn angegriffen.“

Verloren habe Trump vor allem, als er wie ein „störrisches Kind“ gerufen habe: „Ich hab das bessere Temperament und ich hab die Kraft, hier Sieger zu werden.“

Das Rennen um die Präsidentschaft bleibe jedoch weiter offen, betonte Schwab. Man wisse nie, was Trump noch aus dem Hut zaubere. „Es bleibt auf jeden Fall spannend.“

+++ Einst wurde Alicia Machado als Gewinnerin des Miss-Universe-Schönheitswettbewerbs gefeiert. Dann plötzlich folgte ihr Fall, weil Donald Trump, der den Wettbewerb gekauft hatte, sie als "Miss Piggy" und "fett" bezeichnete. Trump zwang Machado vor laufenden TV-Kameras, im Fitnessstudio zu trainieren, während er sie wegen ihrer Gewichtszunahme beleidigte. Bei der TV-Debatte ließ Trumps Konkurrentin Clinton das Thema noch einmal hochkochen - zur Verwunderung der Zuschauer. Doch dieser Schlag gegen den Republikaner war geplant: Clinton lässt Machado in ihrem neusten Wahl-Werbespot auftreten. Die schöne Spanierin rächt sich damit an Trump, der sie einst öffentlich bloßgestellt hat.

TV-Duell: Das sagt Sigmar Gabriel über die Debatte

+++ Nach dem TV-Duell der US-Präsidentschaftskandidaten sieht SPD-Chef Sigmar Gabriel die Demokratin Hillary Clinton als klare Siegerin. „Clinton überzeugt mit Kompetenz und Klarheit“, sagte Gabriel der „Bild“-Zeitung (Mittwoch).

Keine gute Noten verteilte der deutsche Vizekanzler an Clintons republikanischen Konkurrenten Donald Trump: „Trump hat keinen Plan - weder für die USA geschweige denn für die großen außenpolitischen Herausforderungen.“ Auch eine erste Blitzumfrage des US-Senders CNN hatte Clinton mit 62 Prozent vorn gesehen.

+++ David Lammy, britischer Politiker der Labour Party, zeigt mit einem gewagten Tweet, was er von Donald Trump hält: "Ich bin sehr zufrieden damit, dass Hillary Clinton Donald Trump gestern fertig gemacht hat. Sie liegt richtig, wenn sie sagt, er ist ein Sexist und Rassist."

Very pleased that @HillaryClinton wiped the floor with Donald Trump last night. She was right to say that he is a sexist and a racist — David Lammy (@DavidLammy) September 27, 2016

+++ Zehn Jahre nach dem Ende der Sitcom „Will & Grace“ haben die damaligen Hauptdarsteller eine Szene zur US-Präsidentschaftswahl gedreht. In dem knapp zehnminütigen Clip, der seit Montag (Ortszeit) online zu sehen ist, sprechen Eric McCormack (53) und Debra Messing (48) in ihren alten Rollen über die beiden Kandidaten Donald Trump und Hillary Clinton.

Auch die damaligen Co-Stars Sean Hayes und Megan Mullally (als Jack und Karen) mischen bei der zunehmend politischen Debatte mit. Am Ende sind sich die Charaktere einig, Clinton zu wählen. Die Szene endet mit dem Hashtag „vote honey“, also „Wähl, Liebling“.

TV-Duell: Diese Aussagen Trumps sind gelogen

+++ Vor dem TV-Duell zwischen Hillary Clinton und Donald Trump kursierte im Netz eine scherzhafte Warnung vor Trinkspielen: "Vielleicht haben Sie vor, immer dann einen zu heben, wenn Trump lügt", schrieb das Portal "Raw Story" dazu. Das könnte jedoch ganz schön gefährlich werden: Denn laut dem Portal "Politico" ist Donald Trump ein echter Lügenbaron: "Politico" will errechnet haben, dass Trump in seinen Statements innerhalb von fünf Tagen durchschnittlich alle drei Minuten gelogen hat. Nach Ende des TV-Duells zeigte sich: Die nicht ganz ernst gemeinte Warnung war nicht unbegründet: Wie die Huffington Post berichtet, log Trump an mehreren Stellen nachweislich:

So wiederholte er in der Debatte die falsche Behauptung, er sei schon immer gegen den Krieg der USA im Irak gewesen. Dabei hatte der Republikaner den Einmarsch zunächst gutgeheißen, wie ein Interview mit Howard Stern beweist. Erst später hat Trump seine Meinung geändert.

Clinton gab während des Duells an, sie wolle als Präsidentin durch erneuerbare Energien Arbeitsplätze schaffen. Trump habe den Klimawandel als Erfindung der chinesischen Regierung abgetan, kritisierte die Demokratin. Der Republikaner wehrte den Angriff ab, ein Tweet beweist jedoch, dass Clinton Recht hat:

The concept of global warming was created by and for the Chinese in order to make U.S. manufacturing non-competitive. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 6, 2012

Clinton hielt Trump außerdem vor, er habe schwangere Frauen als "ungünstig für Unternehmen" bezeichnet. Trump behauptete, das nie gesagt zu haben. Ein Interview mit dem Sender NBC beweist jedoch das Gegenteil.

+++ Zum TV-Duell zwischen Hillary Clinton und Donald Trump schreibt die linksliberale polnische Zeitung „Gazeta Wyborcza“ am Dienstag:

„Die erste Debatte der US-Präsidentschaftskandidaten hat Hillary Clinton klar gewonnen. Die Kandidatin der Demokraten war sachlich, ruhig und punktete. (...) Trump ließ sich provozieren und verwirren. Statt von unfähigen Politikern zu erzählen, rechtfertigte und erklärte er sich, ließ sich irritieren, schrie und geriet in die totale Defensive. Es sah aus, als wenn es gestimmt hätte, dass Trump sich nicht vorbereitet hatte. Was Amerika am Montagabend sah, grenzte an ein Knockout.“

+++ So clever kann man eine politische Botschaft und das Lüften eines süßen Geheimnisses vereinen: Schauspielerin Olivia Wilde ist eine glühende Anhängerin von Hillary Clinton. Jetzt twitterte sie ihre Zustimmung zu einem Anti-Trump Wahlkampfspot, in dem alle frauenfeindlichen Sprüche des republikanischen Präsidentschaftskandidaten aufgeführt werden: "Für jemanden, der schon bald eine Tochter haben wird, ist das hochrelevant #NEVERTRUMP."

Die hochschwangere Serienschönheit ("Dr. House") hatte bislang das Geschlecht ihres zweiten Kindes geheim gehalten. Mit ihrem Lebensgefährten Jason Sudeikis hat sie schon Sohn Otis zusammen.

As someone who is about to have a daughter, this hits me deep in my core. #NeverTrump https://t.co/BIG4J0mkM6 — olivia wilde (@oliviawilde) September 24, 2016

TV-Duell: Trump aggressiv, Clinton gelassen

Politprofi Hillary Clinton hat beim ersten TV-Duell der US-Präsidentschaftskandidaten ihren Kontrahenten Donald Trump auf Distanz halten können. Nach einer teils hitzig geführten, mehr als 90 Minuten langen Debatte wirkte Clinton für die meisten Beobachter abgeklärter und inhaltlich besser vorbereitet. Eine erste Blitzumfrage des Senders CNN sah Clinton mit 62 Prozent vorn, Trump sahen nur 27 Prozent der Befragten als Sieger.

Trump machte einen teils aggressiven und oftmals atemlosen Eindruck, als er die Fragen von Moderator Lester Holt beantwortete, öfter fiel er Clinton ins Wort. Clinton gab sich meist gelassen und versuchte, mit Argumenten zu überzeugen. Häufig reagierte Clinton auf Trumps Anwürfe belustigt.

Die Debatte in der Hofstra University in Hempstead (New York) wurde auf mehreren US-Fernsehsendern sowie via Twitter und YouTube weltweit als Livestream im Internet übertragen. Bis zu 100 Millionen Zuschauer wurden erwartet. Das Fernsehduell gilt als eines der größten politischen TV-Ereignisse der vergangenen Jahre. Umstritten ist, wie groß der Einfluss von TV-Debatten auf den Wahlausgang ist.

Wir waren in der Nacht für Sie wach: Hier können Sie unseren Live-Ticker vom TV-Duell nachlesen. So schätzt der US-Korrespondent des Münchner Merkur die erste Debatte ein.

