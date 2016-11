US-Geheimdienstkoordinator Clapper erklärt seinen Rücktritt

Nach sechs Jahren

+ © AFP James Clapper, Chefkoordinator der US-Geheimdienste, tritt zurück. © AFP

Washington - Der Chefkoordinator der US-Geheimdienste, James Clapper, hat seinen Rücktritt erklärt.

James Clapper, Chefkoordinator der US-Geheimdienste, teilte am Donnerstag vor dem Kongress in Washington mit, er habe sein Rücktrittschreiben am Mittwochabend abgeschickt.

Der langjährige Geheimdienstexperte war von US-Präsident Barack Obama ernannt worden und hatte sein Amt 2010 angetreten.

Der 75-Jährige sagte in Washington, es habe sich "ziemlich gut" angefühlt, seinen Rücktritt einzureichen. Der frühere Luftwaffengeneral koordinierte die Arbeit von 17 Geheimdiensten sowie Anti-Terror-Maßnahmen der US-Bundespolizei FBI und des nach 2001 geschaffenen Heimatschutzministeriums. Zuvor war Clapper unter anderem als Staatssekretär im Verteidigungsministerium für die Geheimdienste zuständig gewesen.

Obama wird am 20. Januar von dem vergangene Woche gewählten Republikaner Donald Trump abgelöst.

afp