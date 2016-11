US-Militär tötet IS-Anführer mit Drohne

In Afghanistan

Kabul - Ein hochrangiges Mitglied der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) ist in Afghanistan bei einem US-Drohnenangriff getötet worden.

Ein Sprecher des Gouverneurs der Provinz Nangahar und das afghanische Verteidigungsministerium bestätigten am Samstag den Tod von Mullah Bosorg und sieben weiteren IS-Kämpfern bei dem Angriff vom Freitagabend. Waffen und Sprengstoff seien sichergestellt worden. Der IS ist vor allem in vier Bezirken der Provinz im Osten des Landes aktiv, weitet seine Aktivitäten aber aus.

dpa

Rubriklistenbild: © dpa