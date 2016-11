Trump gewinnt Ohio, Clinton hofft auf Virginia

Erste Hochrechnungen der US-Wahl

+ © Merkur.de So sah die Karte gegen 2.20 Uhr in der Nacht zum Mittwoch aus. © Merkur.de

Washington - Nach einem Großteil der Hochrechnungen liegt Donald Trump bei der US-Wahl 2016 vor Hillary Clinton. Nun geht es um einige wenige Schlüsselstaaten.

Die Chancen für Donald Trump auf einen Sieg bei den US-Präsidentschaftswahlen sind stark gestiegen. Mehrere Prognosen sehen den Republikaner inzwischen überraschend klar vor Hillary Clinton.

Clinton siegte im Bundesstaat Colorado nach einer Vorhersage von CNN und dem ZDF und holte sich damit die Stimmen der 9 Wahlleute.

Trump hat bei den Präsidentschaftswahlen in den USA nach Vorhersagen der Sender NBC und ABC den Bundesstaat Ohio gewonnen. Der Republikaner hatte in dem wichtigen „Swing State“ - also Wechselwählerstaat - auch in den Umfragen vor der Wahl vorn gelegen.

Die Demokratin hat bei der US-Präsidentschaftswahl nach Vorhersage der Sender Fox News und NBC den Bundesstaat Virginia und damit 13 weitere Wahlmänner gewonnen. Die Demokratin brauchte den Staat dringend, um sich ihre Gewinnchance gegen Donald Trump zu erhalten.

Modelle zeigen unterschiedlichen Wahlausgang

In entscheidenden Bundesstaaten liegt die zuvor favorisierte Clinton bei der Auszählung der Stimmen hinten. In den Staaten, in denen noch gewählt wird, waren ihr ohnehin Siege vorhergesagt worden. Das Live-Prognosemodell der „New York Times“-Seite „Upshot“ gibt Trump inzwischen eine Siegchance von 78 Prozent. Das Politblog „Fivethirtyeight“ spricht Clinton mit einem trägeren Modell weiter eine Siegchance von 60 Prozent zu.

Besonders Michigan galt als sicher für Hillary Clinton, aktuell liegt sie nach Auszählung von 20 Prozent der Stimmen aber mit 45,3 Prozent hinter Trumps 49,5 Prozent. Zwar fehlt dort noch die Großstadt Detroit, in der die Demokratin aufholen könnte - allerdings war ihr in dem Bundesstaat ein klarerer Sieg vorhergesagt wurden.

New Mexico macht Clinton Hoffnung

Die Demokratin Hillary Clinton hat den Bundesstaat New Mexico gewonnen. Das berichteten die Sender Fox News und MSNBC auf der Basis von Stimmauszählungen und Nachwahlbefragungen. Die 69-Jährige hatte in dem Staat im Südwesten der USA in Umfragen vorne gelegen, der Republikaner Donald Trump hatte zuletzt aber aufgeholt. In New Mexico ging es um die Stimmen von fünf Wahlleuten.

Viele Augen richten sich nun auf Nevada im Westen. Dort geht es zwar nur um sechs Wahlleute, aber vor der Wahl galt der Staat als besonders unentschieden. Um 4 Uhr deutscher Zeit schließen dort die Wahllokale.

Trumps Lager baut zudem auf den Sieg in Georgia mit 16 und South Carolina mit 9 Wahlleuten. Clinton dagegen macht sich Hoffnungen auf die 13 Wahlleute aus Virginia. Hier hatte die Auszählung vor vier Jahren aber bis in die frühen Morgenstunden gedauert. Der Sender CNN zitierte einen Berater aus dem Trump-Lager mit den Worten: „Wir brauchen ein Wunder, um zu gewinnen.“

US-Wahl 2016: Clinton holt sich erste Swing States

Der Republikaner Donald Trump hat den Bundesstaat South Carolina gewonnen. Das berichteten die Sender Fox News und MSNBC auf der Basis von Stimmauszählungen und Nachwahlbefragungen. Das Ergebnis war in der Hochburg der Republikaner erwartet worden. South Carolina stellt 9 Wahlleute.

Donald Trump konnte die Wahl im Bundesstaat West Virginia für sich entscheiden. Damit stimmen weitere fünf Wahlleute für ihn. In Florida dagegen liefern sich beide Kandidaten ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen.

Auch in Ohio schlossen die Wahllokale. Trump braucht dringend die 18 Wahlleute des industriell geprägten Bundesstaates, der früher als Swing State bekannt war, aber inzwischen Richtung Republikaner tendiert.

Hillary Clinton hat die Bundesstaaten Illinois, New Jersey, Massachusetts, Maryland, Rhode Island, Delaware, Connecticut und die Bundeshauptstadt Washington DC. für sich entschieden. Das berichteten die Sender CNN und Fox News auf der Basis von Stimmauszählungen und Nachwahlbefragungen. Der Republikaner Donald Trump gewann die Abstimmung in Oklahoma, Tennessee und Mississippi.

Knappes Rennen um Florida

Erste Zahlen gibt es auch aus New Hampshire, allerdings wurden dort laut „New York Times“ erst wenige Stimmen ausgezählt.

In Florida allerdings sieht es für sie inzwischen etwas schlechter aus: Trump führt nach Auszählung von 91 Prozent der Stimmen mit 1,1 Prozentpunkten - oder rund 103 000 Stimmen. Donald Trump braucht den Staat und seine 29 Wahlleute dringender als Hillary Clinton. Sie hat mehrere alternative Pfade auf dem Weg zu den nötigen 270 Wahlleuten.

Clinton liegt bei der Auszählung der abgegebenen Stimmen derzeit 5,3 Prozentpunkte hinter Donald Trump. Das sind vergleichbare Werte mit Barack Obama 2012 zu diesem Zeitpunkt. Einige der bevölkerungsreichen Bundesstaaten, in denen die demokratische Kandidatin stark ist, folgen erst noch, darunter Kalifornien an der Westküste.

US-Wahl 2016: Die Ergebnisse

bix/dpa