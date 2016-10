Putins Berlin-Besuch bei Merkel im Live-Ticker

Kriegsgipfel im Kanzleramt

Kanzlerin Angela Merkel spricht heute in Berlin mit dem russischem Präsidenten Wladimir Putin (Archivbild).

Berlin - Wladimir Putin in Berlin: Kanzlerin Angela Merkel spricht heute mit dem russischem Präsidenten. Hier finden Sie einen Live-Ticker zu Putins Berlin-Besuch.

Am Mittwochabend empfängt Angela Merkel den russischen Präsidenten erstmals seit 2012 und damit erstmals seit dem Konflikt in der Ukraine. Auf der Agenda stehen eben jener Krieg und der in Syrien. Viel Hoffnung, dass Merkel oder die angereisten Präsidenten Frankreichs und der Ukraine Putin überzeugen können besteht aber nicht.

Frankreichs Staatschef François Hollande hatte Putin kürzlich des Kriegsverbrechens in Syrien beschuldigt. Putin sagte einen Paris-Besuch kurzerhand ab. Das Verhältnis gilt als unterkühlt. Ebenso wie mit Ukraines Oberhaupt Petro Poroschenko. Dabei soll es beim Treffen im sogenannten Normandie-Format um die bisherige Umsetzung des Minsker Friedensabkommens für die Ukraine gehen.

+++ 16:05 Uhr +++ Nicht nur die Russen, sondern auch die Bundesregierung hat wenig Hoffnung auf einen großen Durchbruch. Merkels Sprecher Steffen Seibert erklärte, beim Ukraine-Konflikt gehe es um eine "schonungslose Bestandsaufnahme".. Trotzdem sei es richtig, jede Möglichkeit auszuschöpfen, eventuell doch Fortschritte zu erzielen: "Ganz ohne Hoffnung geht man in kein Treffen."

Ganz anders sieht das der Russlandbeauftragte der Bundesregierung, Gernot Erler (SPD). Er sagte der Neuen Osnabrücker Zeitung: "Eine Verständigung zu viert kann dem Friedensprozess ein dringend benötigtes neues Momentum geben." Er rechne bei dem Treffen mit einem "starken und konkreten Signal". Und weiter: Keine Sanktion trage dazu bei, "heute oder morgen das unerträgliche Leiden der Zivilbevölkerung" in Aleppo zu lindern. Stattdessen müsse die UNO weiter Druck auf Russland ausüben.

+++ 15:44 Uhr +++ Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdoganhat sich nach eigenen Angaben bei einem Telefonat mit seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin auf einen Abzug der Fatah-al Sham aus Aleppo geeinigt. „Wir haben diesbezüglich unseren Freunde die nötigen Befehle erteilt“, sagte Erdogan am Mittwoch vor Ortsvorstehern in Ankara, ohne weitere Details zu nennen. Mit dem Rückzug von Fatah-al-Scham-Front - der früheren Al-Nusra-Front, die lange Ableger des Terrornetzwerks Al-Kaida in Syrien war - könne der „Frieden für das Volk von Aleppo“ gewährleistet werden.

+++ 15:30 Uhr: +++ Vor dem Gipfel in Berlin hat Russland vor einem Scheitern der Waffenruhe in der syrischen Großstadt Aleppo gewarnt, sollten sich nicht alle Gruppen daran beteiligen. „Ich schließe aus, dass wir die humanitäre Pause zusammen mit der syrischen Regierung einseitig verlängern können“, sagte Vizeaußenminister Sergej Rjabkow am Mittwoch. Moskau hatte die Konfliktparteien in Syrien zuvor aufgerufen, die Kämpfe einzustellen.

+++ 15:20 Uhr +++ Petro Poroschenko und François Hollande werden in gut zwei Stunden in Berlin erwartet. Etwa um 18 Uhr sollte Wladimir Putin begrüßt werden.

+++ 14:30 Uhr +++ Russland erwartet von den Ukraine-Verhandlungen mit Kremlchef Wladimir Putin und Kanzlerin Angela Merkel in Berlin eine konstruktive Analyse der Lage im Kriegsgebiet Donbass. „Das Ziel ist, zu schauen, wo wir stehen, und festzustellen, was uns an der Umsetzung des Minsker Abkommens hindert“, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Mittwoch in Moskau. „Einen Durchbruch erwarten wir nicht.“

