60-Jähriger bei Feuer in Wohnung schwer verletzt

Rettungshubschrauber im Einsatz

Griesheim - Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Griesheim in Südhessen ist ein Mann schwer verletzt worden.

Der 60-Jährige wurde am Samstag mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen, wie die Polizei in Darmstadt mitteilte. Die weiteren 17 Bewohner verließen das Haus in Griesheim (Kreis Darmstadt-Dieburg) unverletzt. Warum das Feuer im Erdgeschoss ausbrach, blieb zunächst unklar. Auch die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt. (dpa)

Quelle: DA-imNetz.de

Rubriklistenbild: © Symbolbild: dpa