Ursache für Feuer in Crêpes-Bude weiter unklar

Schock auf dem Weihnachtsmarkt, 100.000 Euro Schaden

Darmstadt - Nach dem Brand auf dem Darmstädter Weihnachtsmarkt ist die genaue Brandursache weiter unklar. Die Ermittlungen liefen, sagte ein Sprecher der Polizei am Montag.

Bei einem Feuer in einer Crêpes-Bude am Sonntagnachmittag wurden zwei Mitarbeiterinnen leicht verletzt. Die 36-Jährige und die 47-Jährige wurden in ein Krankenhaus gebracht. Wie die Einsatzkräfte weiter berichteten, war das Feuer in der Bude ausgebrochen und hatte schnell auf zwei weitere Hütten und den Anhänger übergegriffen. Die Polizei schätzt den Schaden auf insgesamt etwa 100.000 Euro. Der Crepes-Stand brannte komplett nieder. (dpa)

Quelle: DA-imNetz.de