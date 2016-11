Mehr als 70 Stände beim 27. Kreativmarkt

Aussteller aus dem ganzen Rhein-Main-Gebiet

+ © Sascha Dreger © Sascha Dreger

Dietzenbach - Viele Besucher hat der Kreativmarkt im Dietzenbacher Bürgerhaus auch in diesem Jahr angelockt. An mehr als 70 Ständen boten Aussteller aus dem gesamten Rhein-Main-Gebiet ihre Waren feil. Von Vanessa Kokoschka

Langsam und gemächlich bummelt Anneliese Schuy beim 27. Kreativmarkt am Tiffanyglas-Stand von Wolfgang Remann aus Obertshausen vorbei. Hier und da bleibt sie kurz stehen, betrachtet die angebotene Ware, hält ein Fensterbild mit dem Motiv eines Engels gegen das Licht. Im Schein der Beleuchtung glänzen und leuchten die Farben und spiegeln ihr gesamtes Spektrum wieder. „Dieser kleine Schutzengel muss jetzt noch mit“, bestimmt Schuy begeistert, hält ihr neues Schmuckstück in die Höhe und ruft zu ihrer Begleiterin rüber: „Können wir den hier noch mitnehmen?“ Als das zustimmende „Ja“ vom anderen Ende des Standes ertönt, lächelt Schuy zufrieden. Schon seit rund zehn Jahren kaufen die beiden regelmäßig bei Remann ein. „Wir finden immer etwas“, sagt Schuy, „die Schutzengel zum Beispiel verschenken wir oft an neugeborene Babys aus unserem Bekanntenkreis.“

Über die Freuden, die seine Glasartikel bereiten, ist sich der Künstler bewusst: „Die kleinen Engel sind immer sehr gefragt“, sagt Remann, „aber ich erfülle auch oft persönliche Wünsche meiner Kunden.“ Besonders außergewöhnlich waren da ein Totenkopf und eine Gruppe Erdmännchen. Aber auch Aktuelles bezieht Remann in seine Arbeit mit ein: „Jetzt lief ja der Film mit Dori an, da dachte ich mir, da baust du dir mal eine“, erzählt Remann und deutet auf den Doktorfisch der vom Ausstellungstisch aus die Betrachter anlächelt. Noch ehe Remann weiter auf seine Leidenschaft eingehen kann, kommt schon der nächste Kunde. Die Vielfalt an Produkten beim Kreativmarkt war groß: Von Strick, über Schmuck bis hin zu süßen Leckereien wie Marmeladen und Sirups konnten Neugierige herumstöbern und sich inspirieren lassen.

Genauso wie Glaskünstler Remann lässt sich auch Theresia Schoppenhauer von virtuellen Figuren und aktuellen Trends begeistern. Die Frankfurterin stellt tierische Tonfiguren her. Doch keineswegs nur die bekannten Bewohner eines typischen Zoos. Auch die ein oder andere Pokémon-Figur lässt sich erkennen. „Ich mag die Motive“, sagt Schoppenhauer, „bei so einem Hobby ist es wichtig, dass es auch einem selbst gefällt“. Und so kommt es, dass nicht nur Elefanten und Laufenten dem Betrachter entgegenblicken, sondern auch ein Schiggy oder ein Pikachu. Bis so ein kleines Kunstwerk jedoch endlich auf dem Ausstellungstisch landet, vergehe viel Zeit, verrät Schoppenhauer. „Ich brauche etwa zwei Tage für das Modellieren, bis ich die Figur dann zum ersten Mal glasiere“, erläutert sie, „wenn der Ton dann ganz trocken ist, brenne ich die Figuren in meiner Küche und glasiere sie zum zweiten Mal“. Auf die Frage hin, ob ihr Mann die Begeisterung für die kleinen Figürchen teile, lacht Schoppenhauer: „Nein, ihn nervt es, wenn in der Küche überall kleine Ton-Krümelchen herumliegen.“

Fotos: Kreativmarkt im Capitol Dietzenbach Zur Fotostrecke

Dass dies jedoch nicht die Regel ist, beweist sich schon am nächsten Stand: Dort arbeitet das Ehepaar Christa und Karl-Heinz Frey aus Rodgau-Dudenhofen eng zusammen und somit im doppelten Sinne Hand in Hand. „Er sägt die Holzfiguren aus und ich bemale sie dann“, sagt Christa Frey und lacht, „mein Mann war von Anfang an begeistert dabei.“ Und so ist es sicherlich auch der ansteckenden Begeisterung der Händler zu verdanken, dass kaum ein Besucher am Samstag oder Sonntag das Bürgerhaus mit leeren Händen wieder verließ.