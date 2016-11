Thüring-Haus wird Übergangskita

Abriss und Neubau der Einrichtung an der Martinstraße

Dietzenbach - Dass die Kita III an der Martinstraße abgerissen und neu gebaut werden soll, ist bekannt. Von Carolin Henneberg und Christoph Zöllner

Aber dass die meisten Kinder während der Bauphase im Wolfgang-Thüring-Haus an der Marktstraße unterkommen, war eine Neuigkeit, die in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses für überraschte Gesichter sorgte. Die vier Kindergartengruppen aus der Martinstraße werden aufgeteilt: Eine kommt im Multifunktionsraum in der Kita XI unter, die anderen drei ziehen nach Angaben von Sandra Homberg, städtische Fachbereichsleiterin für Bau- und Immobilienmanagement, ins Erdgeschoss des Wolfgang-Thüring-Hauses. „Nach heutigem Stand wird dies anderthalb Jahre andauern – vom Sommer 2017 bis Ende 2018“, berichtete Homberg.

Sie wies darauf hin, dass es sich bei den Nutzern der Räume im Thüring-Haus in erster Linie um Vereine handelt. Sie nannte beispielsweise den Bridge-Club, die Seniorenhilfe, den Sozialverband VdK und die Arbeiterwohlfahrt. Die Nutzer sind für Montag, 21. November, zu einer Informationsveranstaltung eingeladen worden. Der Fachbereich werde dann die alternativen Flächen vorstellen, berichtete Sandra Homburg. So etwa Räume im Seniorenzentrum an der Siedlerstraße, der Musikraum im Bürgerhaus sowie das Haus der Integration an der Liebigstraße.

Das Reinhard-Göpfert-Haus im Westend, das nach dem Auszug der jugendlichen Flüchtlinge seit dem 31. Oktober wieder leer steht, sei derzeit keine Alternative, sagte Erster Stadtrat Dieter Lang (SPD) gestern auf Anfrage. Bis zum Ende dieses Jahres werde es diesbezüglich auch keine Neuigkeiten geben. Spekuliert und diskutiert werden darf allerdings sehr wohl: Der SPD-Ortsverein lädt nämlich für Donnerstag, 10. November, zu einem Treffen ins Rathaus (Europaplatz 1) ein, um mit den Bürgen in den Dialog zu treten, die verschiedenen Standpunkte zu erfahren und diese dann bei einer politischen Entscheidung berücksichtigen zu können.

Dass eine Kita vorübergehend umziehen muss, ist an sich nichts Außergewöhnliches in Dietzenbach. „Dieses Umzugsszenario ist uns vertraut“, betonte Lang. „So haben wir es auch schon in der Vergangenheit bei anderen Kitas gehandhabt.“ So nutzten etwa die Kinder und Erzieher der Kita IX (Rodgaustraße) während der Sanierung im Jahr 2013 den Verwaltungstrakt der Ernst-Reuter-Schule als Übergangsquartier. Das Thüring-Haus selbst diente den Kindern der Nachmittagsbetreuung an der Dietrich-Bonhoeffer-Schule monatelang als Exil, nachdem dort vor drei Jahren die Pavillons abgerissen worden waren.

Die Vorarbeiten für Abriss und Neubau der Kita III in Steinberg laufen bereits auf Hochtouren. Nachdem die Stadtverordneten im Januar den Neubau beschlossen hatten, plante die Verwaltung auf Grundlage des pädagogischen Konzepts, der Genehmigungsfähigkeit für den Betrieb und der baulichen Gegebenheiten, holte Entwürfe und Kostenschätzungen ein. Noch in diesem Jahr sollen die Architekten- und Ingenieurleistungen ausgeschrieben werden. Den ausgewählten Unternehmen obliegt es dann zu Jahresbeginn, einen Bauantrag auszuarbeiten und einzureichen. Frühestens im Sommer 2017 sollen die Aufträge vergeben werden, so dass – nach dem Umzug der Kinder – Abriss und Neubau beginnen können.

