„Nicht wie beim Berliner Flughafen“

Werden weitere 416.000 Euro für Brandschutzsanierung des Bürgerhauses genehmigt?

Dietzenbach - Vielleicht nicht gerade schlaflose Nächte, aber Bauchschmerzen macht das Bürgerhaus den Ausführenden in Politik und Verwaltung derzeit schon. Von Barbara Scholze

Für eine lang vorbereitete Brandschutz-Sanierung des 28 Jahre alten Gebäudes waren ursprünglich rund 400.000 Euro eingeplant. Im Laufe der Zeit wuchs die Summe auf mehr als 700.000 Euro an. Jetzt heißt es: Nochmal in die städtische Kasse greifen. In der Stadtverordnetenversammlung am Freitag, 16. Dezember, müssen die Fraktionen entscheiden, ob sie weitere 416.000 Euro in den Dietzenbacher Kulturtempel stecken. Das Geld soll aus dem Finanzmanagement der Stadt kommen. Entstanden sind die Mehrkosten zum großen Teil durch unsachgemäßes Arbeiten eines Unternehmens, das mit den Elektroarbeiten im Rahmen der Sanierung beauftragt war. Ausgewählt wurde des Büro aufgrund guter Erfahrungen bei vorhergehenden Aufträgen und eines günstigen Angebotes. Indes lieferte der Fachingenieur für Elektrotechnik vereinbarte Unterlagen nicht, am Ende sagte er den Auftrag sogar komplett ab. Die Verwaltung zog die Notbremse und beauftragte einen Gutachter, der die Planungsleistung als sehr mangelhaft bewertete. Ein neues Konzept erbrachte eine Finanzierungslücke von mehr als 300.000 Euro.

Zu Beginn habe der Elektroingenieur nach mehreren Begehungen noch detaillierte Maßnahmen aufgelistet, berichtete nun Sven Stieler vom Gutachterbüro Stieler und Seip im Bauausschuss. Die erbrachte Planungsleistung sei allerdings bei Weitem nicht ausreichend gewesen, um die Gewerke ordnungsgemäß auszuführen. „Daher fallen Kosten über die geplante Summe hinaus an.“ Dies sei vor allem auf hohe Anforderungen des Brandschutzes zurückzuführen. „Wesentliche Teile der Elektrotechnik müssen erneuert werden, weil der Bestandsschutz erloschen ist.“ Dabei habe die Verwaltung früh erkannt, dass etwas nicht gut laufe und entsprechend reagiert. Aus diesem Grund sei auch kein Schaden entstanden, für den der Elektroingenieur eventuell in Haftung genommen werden könne. Es sei schließlich nicht wie beim Berliner Flughafen, wo Rückbauten wegen mangelhafter Leistungen vorgenommen werden mussten, verglich Stieler. „Es kann höchstens um ein Honorar gehen, das bereits bezahlt wurde“, erläuterte der Gutachter.

Eine Alternative zu den höheren Kosten sieht Stieler nun nicht. „Da käme nur die Schließung infrage.“ Rainer Engelhardt, Fraktionsvorsitzender der SPD, lobte die Verwaltung zwar für ihr schnelles Handeln angesichts der Missleistung. Zu bedenken sei dennoch, dass eine grundsätzliche Entscheidung zur Bürgerhaus-Sanierung vielleicht anders ausgefallen wäre, hätten die Politiker Kenntnis von den wirklichen Zahlen gehabt. „Jetzt stecken wir in einer Nummer, aus der wir nicht mehr rauskommen“, befürchtete er.