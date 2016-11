Debatte über Reihenhäuser: Mehrheit für Vorhaben

Parkplätze gegen Baurecht

Die Reihenhäuser (1 bis 8) sollen neben der Park-and-ride Anlage am Bahnhof entstehen.

Dietzenbach - Die Diskussion um das Bauland östlich der Eisenbahnstraße am Bahnhof geht weiter. In der Sitzung des Bauausschusses steht der Investor Rede und Antwort, zeigt eine Präsentation, wie das Grundstück genutzt werden soll. Danach zeichnet sich eine Mehrheit im Stadtparlament ab. Von Carolin Henneberg

Auf dem Stadtplan ist es nicht mehr als ein Zipfel, angrenzend an den Parkplatz am Dietzenbacher Bahnhof, Endhaltestelle der S-Bahn-Linie 2. Dort will ein Investor bauen. Die „wilden“ und gerne genutzten Parkplätze hat er bereits umzäunt, sehr zum Ärger einiger Pendler. „Wir haben das Grundstück von der Bahn gekauft“, sagt Thorsten Trimborn, Investor und Geschäftsführer der Firma „Trimborn und Best“ aus Obertshausen. „Damit war aber zum Beispiel die Auflage verbunden, das Gelände einzuzäunen, um es von den Gleisen abzuschirmen.“ Und das sei eben jetzt geschehen. Außerdem müsste er für etwaige Unfälle haften, die auf dem Gelände durch „Wildparker“ passieren können.

Acht Reihenhäuser wolle „Trimborn und Best“ errichten und damit „bezahlbaren Wohnraum für Familien“ an der Eisenbahnstraße schaffen – wie der Geschäftsführer beim Bauausschuss den Stadtverordneten ausführlich erklärt.

Sein Erscheinen in der Sitzung hat allerdings eine Vorgeschichte. Es gab zahlreiche Planungsgespräche mit der Stadtverwaltung, berichtet Trimborn. Doch dann folgte aus seiner Sicht der „Schock“ im September: Bei der Vorstellung des Projekts im Bauausschuss fragten sich die Stadtverordneten, wo die „Wildparker“ künftig stehen sollen. Gar über einen Rückkauf des Grundstücks reflektierten die Lokalpolitiker und vertagten das Thema.

+ Die Städtischen Betriebe legen derzeit unter der Rampe für die Fußgängerbrücke 15 weitere Parkplätze an. © cz Verärgert über die Nicht-Entscheidung der Parlamentarier verfasste der Geschäftsführer daraufhin ein „emotionales Schreiben“, wie er selbst am Mittwochabend sagt. „Ich war sehr verärgert.“ Dieses Schreiben wiederum ist den Stadtverordneten sauer aufgestoßen. „Ich kenne das von der Bundeswehr so, dass man in solchen Situationen mal lieber eine Nacht drüber schläft“, wirft Rainer Engelhardt (SPD) ein. Trimborn versucht sich weiter zu rechtfertigen. Er sei überrascht gewesen, dass nach den einvernehmlichen Gesprächen mit der Verwaltung die Politik so ablehnend reagiert habe. Schließlich seien schon erhebliche Kosten in die Planung geflossen. Worte, die wiederum Engelhardt überraschen: „Sie haben schon öfter mit Kommunen zusammengearbeitet, da müsste Ihnen doch klar sein, dass die Politik immer das letzte Wort hat“, so der SPD-Politiker.

Trimborn erklärt sich sogar dazu bereit, dass seine Firma 16 Park-and-ride-Ride-Plätze auf dem Gelände errichtet und diese kostenlos an die Stadt abtritt. Im Gegenzug solle die Baugenehmigung für die acht Reihenhäuser plus Anwohner-Parkplätze erteilt werden. „Eine Win-win-Situation“, findet Trimborn. Derweil haben die Städtischen Betriebe bereits damit begonnen, weitere 15 Parkplätze für Pendler anzulegen. Sie entstehen unweit des Bahnhofs, unter der Rampe der Fußgängerüberführung auf der anderen Seite der Gleise an der Ober-Rodener Straße. Ein Teil ist bereits mit Schotter und Splitt befestigt worden.

Aber nicht nur der Parkplatzmangel beschäftigt die Ausschuss-Mitglieder. Sie stellen Fragen nach der Größe der Häuser, der Baulichkeit und dem Schallschutz. Trimborn liefert die Antworten: Rund 140 Quadratmeter Wohnfläche soll jedes Haus aus Kalksandstein aufweisen. Um die 300.000 Euro könnte eines kosten. Eine Mauer für den Schallschutz wäre zu errichten, wenn die Bahnstrecke weiter ausgebaut werden sollte, die S2 also nicht mehr am Bahnhof endet. Doch ein Anschluss der S-Bahn an die Dreieichbahn ist derzeit kein Thema.

Nach der Präsentation und einer Fragerunde zeigt die Abstimmung, dass eine Mehrheit für das Bauvorhaben in der Stadtverordnetenversammlung am Freitag, 11. November, wahrscheinlich ist: CDU, SPD und FDP votieren mit Ja, nur die AfD mit Nein. Grüne und WIR-BfD enthalten sich.

Unterdessen wurde das Baugelände gestern schon mal fleißig vermessen. Und auch sonst gibt sich Trimborn optimistisch: Schilder an den Absperrzäunen warnen nicht nur davor, dass unberechtigt parkende Fahrzeuge abgeschleppt werden. Sie zeigen auch an, dass „in Kürze auf diesem Grundstück Erdarbeiten stattfinden“.