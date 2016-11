E-Bike-Akku löst Brand im Gewerbegebiet aus

20.000 Euro Schaden bei Feuer an der Waldstraße

+ © Feuerwehr Rauchentwicklung an der Waldstraße. © Feuerwehr

Dietzenbach - Eine ausgelöste Brandmeldeanlage hat die Freiwillige Feuerwehr vergangene Nacht in die Waldstraße im Gewerbegebiet geführt.

Ein Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma hörte vergangene Nacht gegen 1.30 Uhr einen Rauchmelder und sah schwarzen Rauch aus einem Firmengebäude aufsteigen. Die Freiwillige Feuerwehr traf gegen 1.45 Uhr in der Waldstraße in Höhe der 30er-Hausnummern ein. Wegen starker Rauchentwicklung aus einem Fenster im Erdgeschoss eines Verwaltungsgebäudes forderten sie weitere Verstärkung und den Rettungsdienst an, teilte die Feuerwehr mit. Ein Trupp mit Atemschutz drang in das Gebäude vor und löschte das Feuer zügig, da es sich nicht in benachbarte Räume ausbreiten konnte.

Der Rauch indes hat sich auf weitere Etagen und Teile einer Lagerhalle ausgebreitet. Zwei weitere Trupps mit Atemschutz kontrollierten und entlüfteten die Räumlichkeiten. Durch die Rauchausbreitung ist ein Schaden von rund 20.000 Euro entstanden, schätzt die Polizei. Brandursache war wohl ein E-Bike-Akku, der während des Aufladens Feuer gefangen hat. Feuerwehr und Rettungsdienst waren bis 4 Uhr im Einsatz. (ron)

