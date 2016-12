Einsatzserie am Wochenende: Auto steht in Flammen

Viele Notrufe für die Freiwillige Feuerwehr

Dietzenbach - Am Wochenende hatte die Freiwillige Feuerwehr mal wieder alle Hände voll zu tun: Angefangen hat die Einsatzserie am Freitagabend, als die Ehrenamtler gegen 21 Uhr in der Lindenstraße eine Wohnungstür gewaltsam öffnen mussten.

Aus einer Wohnung lief Wasser, der Bewohner öffnete die Tür allerdings nicht. Da die Nachbarn aber sicher waren, dass der Bewohner zuhause sei, forderten die Einsatzkräfte vor Ort vorsichtshalber auch einen Rettungswagen an. Zum Glück war der Mann aber nur eingeschlafen. Das Wasser haben die Einsatzkräfte schnell abgestellt und konnten wieder nach Hause, teilt die Feuerwehr mit.

Samstagnachmittag stand gegen 16 Uhr eine schwarze Rauchsäule über dem Westend. An der Talstraße brannte ein Pkw. Die Einsatzkräfte löschten das Fahrzeug unter Atemschutz, zu Schaden gekommen war niemand: Der Fahrer hatte das Auto bereits verlassen. Die Polizei hat einen technischen Defekt im Motorraum ermittelt, ein Fremdverschulden ist laut Dienststellenleiter Klaus Hofmann auszuschließen.

Fünf Stunden später führte es die Ehrenamtlichen in den Aschaffenburger Weg. Dort schlug ein Rauchmelder einer Wohnung Alarm. Da auch Brandgeruch wahrnehmbar war, rückten Kräfte von Rettungsdienst und DRK mit aus. Schnell war klar, dass nur Essen auf dem Herd angebrannt war, heißt es vonseiten der Freiwilligen Feuerwehr, die die Wohnung belüftete und den Herd kontrollierte.

In der Nacht auf Sonntag wählte ein Mitarbeiter aus einer Lagerhalle im Gewerbegebiet Nord den Notruf, da eine Wasserleitung abgerissen war und das Wasser sich in die Lagerhalle ergoss. Die Einsatzkräfte schalteten das Wasser ab und nahmen auf einer Fläche von rund 2500 Quadratmetern das feuchte Nass mit Saugern auf. Auch am Montagmorgen gegen 6 Uhr waren die Ehrenamtler im Einsatz: Die Brandmeldeanlage der Flüchtlingsunterkunft an der Lise-Meitner-Straße rief die Wehrleute auf den Plan. Auch dort war schnell erkundet, dass angebranntes Essen den Rauchmelder ausgelöst hatte, teilt die Feuerwehr mit. (ron)

