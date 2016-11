Familie kann seit rund einem Monat nicht mehr richtig heizen

Streit mit dem Vermieter

Dietzenbach - Eine Familie ist im Clinch mit ihrem Vermieter, der gemeinnützigen Gesellschaft Sakubi. Der Grund: Die Heizung funktioniert nicht. Von Ronny Paul

Beate Deisinger-Müller, ihr Mann Harry Müller und Sohn Maurice sitzen mit Jacken im Wohnzimmer und schlafen mit dicken Wollsocken. Und das seit mehr als einem Monat. Seit dem 7. Oktober funktioniert die Nahwärmeheizung in ihrem Haus an der Offenthaler Straße nicht mehr zuverlässig beziehungsweise meist gar nicht. „Die Kälte ist immer schwerer zu ertragen“, sagt Deisinger-Müller. Vermieter ist die gemeinnützige Gesellschaft Sakubi, die direkt neben dem Domizil der Familie im Europahaus ihren Sitz hat und dort auch den Hochseilgarten betreibt. Die Nahwärmeleitung führt direkt vom Europahaus zum Haus der Familie.

Harry Müller hatte den Heizungsausfall noch am selben Tag dem Sakubi-Geschäftsführer Oliver Quast gemeldet – mit der Information, dass die Symptome die gleichen seien wie vor einiger Zeit bei einem Wasserschaden in den Räumen von Sakubi: „Wir haben gemerkt, da stimmt was nicht“, sagt Müller, „die Heizkörper begannen zu gluckern wie bei einem geplatzten Heizungsrohr“. Sakubi-Mitarbeiter hätten die folgenden Tage immer wieder Wasser nachgefüllt, laut Müller zwischen dem 13. und dem 27. Oktober in immer kürzeren Abständen. Er ist der Meinung, wenn die Heizung immer wieder ausfalle, sei davon auszugehen, dass an der Leckstelle bereits mehrere hundert Liter Wasser ausgetreten sind. Die Folge: Das Erdreich wurde nass, woraufhin Sakubi den Heizungsstrang am 4. November zum Haus komplett abgekapselt habe, berichtet der verärgerte Mieter. Seine Frau findet: „Menschen fliegen zum Mond, da wird es doch eine Möglichkeit geben, herauszufinden, wo das Leck ist.“

Dazu kommt, dass hin und wieder auch das Warmwasser ausfalle, berichtet Müller-Deisinger. Für die Familie, die seit 2002 in dem Haus wohnt, sei die Situation unerträglich, insbesondere für Sohn Maurice, der sich notgedrungen im Wohnzimmer auf seine Klassenarbeiten vorbereiten müsse, „weil es lange Zeit der einzige Raum war, der durch einen Elektroheizkörper ein bisschen aufgewärmt war“.

Sakubi-Geschäftsführer Oliver Quast sagt auf Nachfrage: „Zeitweise war die Heizleistung nicht so stark.“ Sakubi prüfe in alle Richtungen, wie dem Problem beizukommen sei. „Die Heizung war nie komplett aus, da immer Wasser nachgefüllt wurde“, sagt Quast, und wirklich kalt sei es erst am vergangenen Wochenende geworden, der Oktober war mild. Am Mittwoch war ein Sachverständiger vor Ort und hat laut Müller die Rohrleitung der Heizung inspiziert. Müller: „Man sucht offensichtlich nach Möglichkeiten zur Reparatur oder Austausch der Rohrleitung.“ Zudem hat Sakubi am Dienstag vier Elektroheizkörper aufstellen lassen – bei acht Räumen. „Als Notheizung ist das akzeptabel aber kein Dauerzustand“, sagt Deisinger-Müller.

Quast sagt, er habe der Familie drei Möglichkeiten vorgestellt, eine Reparatur der bestehenden Leitungen, eine Erneuerung oder eine autonome Heizung. Die Familie habe keine der Lösungen akzeptiert: „Es wurde alles abgelehnt, was soll ich machen?“

„Eine Infrarotheizung wäre nur eine Notlösung“, sagt Müller, „aber Quast müsste es zahlen“. Wie es nun weitergeht, ist offen. Die Familie hat einen Anwalt eingeschaltet, denn neben dem eigentlichen Problem, ist die Frage, wer die Mehrkosten an Strom bezahlt. Müller: „Uns geht’s nicht um Mietminderung, die macht uns keine warme Wohnung.“

