Vom Geheimtipp zum Testsieger: Journal kürt Galão

Dietzenbach - Küche von früh bis spät, eine wechselnde Wochenkarte und viele vegetarische Gerichte bietet das Galão-Team seinen Gästen. Das Journal Frankfurt honorierte dies nun mit einem ersten Platz. Von Carolin Henneberg

Es ist Freitag, 12.30 Uhr. Das Galão nahe dem Dietzenbacher Bahnhof ist voll besetzt. Auf den paar Tischen, die noch frei sind, steht ein Reserviert-Schild. Das Telefon bimmelt. Inhaber Michael Wischert geht ran: „Frühestens in einer Stunde wieder“, antwortet er dem Anrufer auf die Frage nach einem Platz. „Der Laden ist voll. Es tut mir sehr leid“, entschuldigt er sich und legt wieder auf.

+ Das Journal Frankfurt vergab Platz eins in Kategorie „Eat & Meet“. © ch

Ob der Andrang wohl an der Auszeichnung vom Journal Frankfurt „Rhein-Main geht aus!“ liegt? Das Magazin kürte die Dietzenbacher Café-Bar im portugiesischen Stil nämlich kürzlich zur Nummer eins in der Kategorie „Eat & Meet“ rund um Frankfurt in der Preisklasse bis 30 Euro.