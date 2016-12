Eichler-Kammerer will 300 Arbeitsplätze schaffen

Unternehmensgruppe möchte sich an Waldstraße niederlassen

So sieht der vorläufige Plan der Eichler-Kammerer-Unternehmensgruppe für das Areal an der Waldstraße aus, das 2020 fertig sein soll.

Dietzenbach - Die Kreisstadt hat einen großen Fisch an Land gezogen: Die Eichler-Kammerer-Unternehmensgruppe plant, sich in Dietzenbacher Gewässern niederzulassen – auf rund 80. 000 Quadratmeter Fläche an der Waldstraße. Von Ronny Paul

Die Verhandlungen liefen „viele, viele Monate hinter verschlossenen Türen“, sagte Bürgermeister Jürgen Rogg. Der ließ gestern im Rathaus zusammen mit Landrat Oliver Quilling, Wirtschaftsförderer Michael Krtsch und Erstem Stadtrat Dieter Lang die Katze aus dem Sack: „Die größte zusammenhängende Unternehmensansiedlung in der Geschichte Dietzenbachs“ steht bevor, die die Stadt „in der Form noch nicht hatte“, betonte Rogg. Vorausgesetzt, die Stadtverordneten geben dafür in ihrer letzten Sitzung des Jahres am Freitag, 16. Dezember, grünes Licht.

+ Landrat Oliver Quilling (von links), Wirtschaftsförderer Michael Krtsch, Bürgermeister Jürgen Rogg und Erster Stadtrat Dieter Lang nehmen die Vertreter der Eichler-Kammerer-Unternehmensgruppe, Philipp Schenck, Anna Eichler-Schenck und Wolfgang Eichler in die Mitte. © ron Auf rund 80 .000 Quadratmetern an der Waldstraße plant die Eichler-Kammerer-Unternehmensgruppe den Neubau eines Vertriebs- und Servicecenters inklusive Verwaltungsgebäude, Schulungszentrum, Kantine und Betriebskindergarten. Die Gruppe zieht damit ihre Standorte in Büttelborn und Dreieich an der Waldstraße zusammen. Weil sie zum einen aufgrund des Firmenwachstums „was Neues suchen musste“. Und zum anderen, „weil Dietzenbach im Mittelpunkt unseres Verbreitungsgebiets liegt“, sagte Geschäftsführer und Gesellschafter Wolfgang Eichler: „Für uns ist das auch ein Riesenprojekt.“ Spezialgebiet der Unternehmensgruppe ist „alles, was sauber macht“, beschrieb Eichler.

Die Kunden von Eichler-Kammerer lassen sich in vier große Gruppen einteilen: ins Gesundheitswesen (etwa Krankenhäuser, Kliniken, Alten- und Behindertenwohnheime), Gebäudereinigung und Facility-Management, Industriebetriebe und Kommunen sowie Hotellerie, Gastronomie und Cateringbetriebe. Für Stadt und Kreis ein guter Tag: Landrat Quilling freute sich, dass nach DHL und dem Rewe-Lager in den vergangenen Jahren eine weitere große Ansiedlung im Kreis realisiert wurde. Quilling betonte, der Kreis Offenbach gehöre wirtschaftlich zu den drei stärksten Landkreisen Hessens. Wirtschaftsförderer Krtsch unterstrich die gute Zusammenarbeit mit dem Kreis, „mit guter Kommunikation und Austausch“.

In Dietzenbach soll es laut Eichler rund 300 Arbeitsplätze geben: 200 Mitarbeiter aus Büttelborn, 40 aus Dreieich und weitere 60 offene Stellen. Das Unternehmen bildet ebenfalls aus, derzeit gibt es 27 Lehrlinge in unterschiedlichen Sparten. Rund 56 000 Quadratmeter Fläche hat die Unternehmensgruppe bereits von der Heidelberger Beton GmbH gekauft. Mit dem Verkauf der verbleibenden Fläche, etwa 22 .000 Quadratmeter, könnte die Stadt rund 2,6 Millionen Euro verdienen.

Rogg zeigte sich zuversichtlich, dass es „ein gutes Projekt wird“ und freute sich, dass kein großer Zeitdruck bestehe. 2017 wird geplant, 2018 ist der Baubeginn vorgesehen, sodass 2020 die Gebäude in Betrieb genommen werden könnten, skizzierte Eichler den Fahrplan.