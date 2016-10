Dietzenbacher hat sich zum Stadtführer ausbilden lassen

Auf Altstadt-Tour mit Gerolf Baum

Dietzenbach - Drei Pforten gewährten anno 1844 Zutritt zum eiförmigen Dorf Dietzenbach. Die sogenannte Unterpforte befand sich nahe der Babenhäuser Straße, die damals aber noch außerorts lag. Wer sich für Heimatgeschichte interessiert, ist bei Gerolf Baum genau richtig. Der führt Wissenshungrige nämlich durch die Straßen der Altstadt. Von Carolin Henneberg

„Ich bin ein absolutes Heimgewächs“, sagt Gerolf Baum, als er durch die Gässchen der Dietzenbacher Altstadt schlendert. Er sei mal für ein Jahr weg gewesen, das habe ihm gereicht. Umziehen kommt für den 32-Jährigen also nicht in Frage, er lebt gerne hier, im Dorf, wie er Dietzenbach nennt, „man kennt sich hier eben.“ Baum ist einer von drei neuen Stadtführern des Heimat- und Geschichtsvereins. Ein junges Team sind sie, zwischen 25 und 33 Jahre alt. Schon früh habe er sich für alles Historische interessiert: „In der Schule, beim Geschichtsunterricht, angekommen im 19. Jahrhundert etwa, hat es klick gemacht.“ Jeder habe doch irgendein Faible, seines sei eben die Heimatgeschichte.

+ Und das merkt man. Begeistert spricht Baum über das „alte“ Dietzenbach. Erzählt vom eiförmigen Grundriss, den das Dorf damals hatte. Er holt einen dicken, weißen Ordner aus seiner Umhängetasche. Inhalt: Fotografien, Stadtkarten, Dokumente. „Das habe ich mir selbst zusammengestellt, schon lang’ bevor ich überhaupt an Stadtführungen gedacht habe.“ Es sei einfach schade, dass so viel in Vergessenheit gerate, dagegen wollte und will er etwas tun. Oft ist Baum früher mit Ausscheller Herbert „Seppel“ Lehr (1947-2013) auf Tour durch die Altstadt gegangen, hat sich die Geschichte einimpfen lassen: „Ich hab’ ihm sehr gerne zugehört, man hat jedes Mal neue Dinge erfahren, von denen nur noch wenige wissen.“

Als dann die Nacht der Lichter kam, waren es die Führungen des Heimat- und Geschichtsvereins mit Dagobert Dobrowolski, die ihn faszinierten. Dobrowolski, der selbst noch Führungen anbietet, war auf der Suche nach Nachwuchs: „Ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste; und so war ich froh, als ich die Drei für die Aufgabe gewinnen konnte“, sagt er. Und als ihn Dobrowolski fragte, hat Baum sofort ja gesagt. „Dagobert ist dann mit mir und den beiden anderen losgezogen, hat uns an mehreren Tagen alles erzählt.“ Und so kann das Trio nicht nur durch die Alstadt führen – auch über das Heimatmuseum weiß es bestens Bescheid. „Die jungen Leute nehmen das sehr ernst“, sagt Lehrmeister Dobrowolski, „wir wollen erreichen, dass die Menschen in Dietzenbach nicht nur schlafen, sondern auch leben.“

Auf dem Weg durch die Schäfergasse kommt der 32-jährige Baum ins Schwärmen: „Wenn ich eine Lieblingsstelle hätte, wäre es das Ensemble in dieser Straße, inklusive der evangelischen Kirche.“ Der Hof von einem der Häuser sei sogar noch mit dem Original-Kopfsteinpflaster gedeckt, auch Scheune und Ställe seien noch da, „das müsste man genau so, wie es da steht, konservieren.“

Als ehemaliger Kerbborsch (2005 und 2006) liegt Baum natürlich auch die 1754 geweihte Kirche sehr am Herzen: „Viele junge Leute wissen heutzutage gar nicht mehr, dass die Kerb die Kirchweih ist.“ Aber Baum kennt sich gut aus in seiner Heimatstadt. Freut sich immer, Neues zu erfahren: „Ich rede unglaublich gern mit den alten Dietzenbachern; dabei erfährt man herrliche Anekdoten.“

+ Diese Fratze versteckt sich an der „Weinstube“ im Schäfereck. Das Interesse für Heimatkunde wurde ihm in die Wiege gelegt, schon seine Eltern interessierten sich dafür, waren bei Ausgrabungen in den 70er und 80er Jahren in Dietzenbach dabei. Sein Vater betreibt außerdem Ahnenforschung. „Es ist spannend, wenn man sieht, dass das Land schon sehr früh besiedelt war“, findet Baum. Wenn er seine Runden dreht, hat Baum immer ein offenes Auge, „man muss das Dorf lesen lernen“, sagt er, deutet auf die Holzbalken eines Fachwerkhauses: „Die Verstrebungen zeigen sogenannte Hessenmänner, die sollten damals die Hausbewohner vor Dämonen beschützen.“ Aber nicht nur abstrakte Holzmännchen finden sich an den alten Häusern. Wer genau hinschaut, entdeckt an einer Stelle eine Fratze im Fachwerk. „Was sie wirklich darstellt, und seit wann es sie gibt, ist leider nicht bekannt“, erzählt Baum. Zu finden ist sie am alten Judeneck, sie ziert das Gebäude, in dem sich heute die „Weinstube“ befindet.

Zu erzählen gibt es viel, etwa vom Deiwel, der in Dietzenbach unterm Dach lebt, vom Trinkborn, der einst zugeschüttet wurde und vom Luftschutzbunker unterm Kirchgarten. Gerolf Baum ist einer, der das alles nicht in Vergessenheit geraten lassen will. Gemeinsam mit Dagobert Dobrowolski und dem Heimat- und Geschichtverein will er erreichen, dass wieder mehr Führungen angeboten werden. „Vielleicht sogar eine pro Monat“, sagt Dobrowolski. „Für Neubürger.“ Mit dieser engagierten Truppe könne man es schaffen.

Wer sich für eine Runde Heimatgeschichte interessiert und das Dorf ebenfalls einmal lesen möchte, meldet sich beim Heimat- und Geschichtsverein unter s 06074 41742 oder besucht im Internet heimatverein-dietzenbach.jimdo.com.