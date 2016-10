„Jugend musiziert“ in Dietzenbach

Dietzenbach - „Jugend musiziert“ startet im Januar 2017 in mehr als 140 Regionen der Republik. Der Wettbewerb für Stadt und Kreis Offenbach sowie Hanau und Main-Kinzig-Kreis findet am Wochenende 28. und 29. Januar in der Dietzenbacher Heinrich-Mann-Schule statt. Bis 15. November können sich Kinder und Jugendliche anmelden.

Der bundesweite Wettbewerb ist ausgeschrieben für die Solo-Kategorien: Klavier, Harfe, Gesang, Drum-Set (Pop) und Gitarre (Pop). Gruppen können in den Kategorien Bläser-Ensemble, Streicher-Ensemble, Akkordeon-Kammermusik und Neue Musik teilnehmen. Wer mitmachen will, muss ein Vorspielprogramm mit Musik aus verschiedenen Epochen vorbereiten.

In den beiden Pop-Kategorien werden auch selbst komponierte Stücke erwartet. Als Preise winken Urkunden, Stipendien, Konzertauftritte oder Geldpreise. Die Preisträger der Regionalwettbewerbe nehmen im März an den Landeswettbewerben teil. Die Bestplatzierten aller Bundesländer sind zum Bundeswettbewerb im Juni eingeladen. Nähere Informationen gibt es bei Joachim Neumann, Leiter der Musikschule Dietzenbach, s 06074 373341. (jp)

Rubriklistenbild: © dpa