Kater „Rambo“ von Pfeil durchbohrt: Polizei ermittelt

Dietzenbach - Rambo ist ein tapferer Kater. Obwohl ihn ein Pfeil komplett durchbohrt hat, schleppt er sich zum Haus seiner Familie auf dem Hexenberg zurück und verkriecht sich unterm Schrank. Von Ronny Paul

+ Kater Rambo hat den Angriff mit einem Pfeil überlebt. © p

Gabriele Laubitz entdeckt das eineinhalbjährige Tier ihrer Tochter Sarah am Samstag gegen 20. 30 Uhr in ihrem Haus am Erlenweg. Sie bringen Rambo sofort zum Tierarzt, der den Pfeil aus dessen Körper entfernt. Der Tierarzt gibt Entwarnung, weder Rückgrat noch Organe sind versehrt. Das Geschoss übergibt die Familie der Polizei, die Ermittlungen aufgenommen hat. „Wir wissen nicht genau, wo Rambo rumgelaufen ist“, sagt Gabriele Laubitz, er treibe sich aber normalerweise in der Nähe des Hauses herum, laufe auch hin und wieder auf das ein paar hundert Meter vom Haus entfernte Feld. Wann er am Tattag das Haus verlassen habe, kann Gabriele Laubitz nicht genau sagen. Rambo spielt gerne mit den beiden Hunden der Familie im Garten, kapselt sich dann ab und erkundet die Nachbarschaft alleine, berichtet Gabriele Laubitz.