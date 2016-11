Dritter Anlauf für KIP-Förderung

Kommunales Investitionsprogramm

Dietzenbach - Aller guten Dinge sind bekanntlich drei. So haben die Stadtverordneten einstimmig eine neue „Wunschliste“ für förderfähige Projekte aus dem Kommunalen Investitionsprogramm verabschiedet. Von Barbara Scholze

Als „KIP 3.0“ könnte man die Beschlüsse bezeichnen, die die Stadtverordneten zum Kommunalen Investitionsprogramm (KIP) getroffen haben. Mit einer dritten Version des Antrags verabschiedeten sie einstimmig eine Fassung, auf die der Ältestenrat sich kurz vor der jüngsten Stadtverordnetenversammlung geeinigt hatte. Auch angesichts des etwas holprigen Prozesses erhoffen sich nun alle Beteiligten, dass am Ende möglichst viel dabei rauskommt. Wie berichtet, hatte sich ein Großteil der bereits im Mai beschlossenen Projekte, mit denen die Stadt von dem Geldsegen durch Bund und Land profitieren will, als nicht förderfähig erwiesen.

Rund 3,187 Millionen Euro stehen insgesamt zur Verfügung. Beantragt wurde in einer ersten Runde schwerpunktmäßig Geld zur Sanierung von Straßen und Plätzen. Doch wie die genehmigenden Stellen rückmeldeten, passten die Pläne nur schlecht ins Förderschema. Da bis zum Jahresende Zeit für neue Anträge ist, erstellte die Verwaltung einen weiteren Wunschzettel für wieder zur Disposition stehende 1,2 Millionen Euro. Darauf fanden sich zahlreiche Renovierungs- und Sanierungsmaßnahmen in verschiedenen Kindergärten und im Bürgerhaus. Doch auch das sollte, zumindest zum Teil, nicht der Weisheit letzter Schluss sein. Bis zuletzt kneteten die Fraktionen die Liste mit den Projekten, in der Hoffnung, endlich einen Antrag mit Aussicht auf Erfolg versenden zu können.

Und so unterscheidet sich die abgestimmte Liste Nummer drei nun in einigen Details wesentlich von Nummer zwei. Nicht mehr drauf geschafft hat es etwa die „umfassende Teilsanierung“ der Kita IV in der Gießener Straße, hinzugekommen sind dafür „umfassende Sanierungen“ in den Kindertagesstätten VIII (Talstraße) und II (Brunnenstraße). Geblieben sind Maßnahmen in der Kita X (Kurt-Schumacher-Allee) und der Kita VI (Weiherstraße).

Alles zur Kommunalpolitik in Dietzenbach

Völlig verschwunden sind nicht nur neue Beleuchtungsanlagen in der Stadtbücherei und einer der Gemeinschaftsunterkünfte für Flüchtlinge. Auch das Bürgerhaus, von Jens Hinrichsen (DL/FW-UDS) in der Diskussion als „Elbphilharmonie Dietzenbachs“ bezeichnet, taucht nicht mehr auf. Dabei sollten fast 600.000 Euro dort in die energetische Sanierung des Gebäudes fließen. Nichts geändert hat sich an dem Anliegen, ein Fundament für den ebenfalls beantragten Fußballkäfig zu erstellen, verblieben ist auch der Wunsch nach einem Zuweg zu dem erhofften Kunstrasenplatz am Waldstadion. Natürlich muss auch die Stadt ihr Scherflein zu dem Geldsegen beitragen, mit einem Eigenanteil von bis zu 20 Prozent.

Zum wiederholten Male monierten Politiker das Verfahren durch die Verwaltung: „Ich hoffe, dass wir demnächst nicht wieder erfahren, dass etwas nicht stimmt“, sagte René Bacher (Grüne). Dass der ursprüngliche Antrag in der Mai-Sitzung mit der „heißen Nadel“ gestrickt worden sei, stellte auch Harald Nalbach (WIR-BfD) fest. „Aber da dachten wir ja auch noch, dass der Antragsschluss im Juni sei.“ Inzwischen sei mancher Fehler nachvollziehbar erklärt. „Wir wurden gedrängt abzustimmen, wenn wir mehr Zeit gehabt hätten, hätten wir auch mehr Vorschläge machen können“, wandte Hinrichsen ein.

Klagen auf den Kita-Platz - aber wie? Zur Fotostrecke

Rubriklistenbild: © dpa