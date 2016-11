68 Prozent mehr für die Nutzung der städtischen Turnhallen?

Vor Entscheidung:

Dietzenbach - Den Stadtverordneten steht eine schwere Entscheidung bevor: Die Gebühren für die Nutzung der Sporthallen sollen erhöht werden. Das würde einige Vereine finanziell besonders hart treffen. Von Barbara Scholze

Schon lange ist der Kommunale Schutzschirm kein abstraktes Konstrukt mehr. Die vereinbarten Sparmaßnahmen haben den Bürger mittlerweile ganz direkt erreicht. Aktuell sind nun die Sportler dran. So steht für die Stadtverordnetenversammlung (SVV) am Freitag, 11. November, wie berichtet, eine Änderung der Gebührensatzung für die Nutzung der Sporthallen auf dem Programm. Und zwar einhergehend mit einer satten Erhöhung für die Vereine. 6,45 Euro anstatt der bisherigen 3,85 Euro sollen ab dem 1. Januar pro Sportstunde in den Hallen der Kreisstadt fällig werden. Eine finanzielle Mehrbelastung, die manchen Vereinsvertreter das Fürchten lehrt. „Das kann kein Verein so plötzlich stemmen“, stellte etwa Gisela Kieß, Vorsitzende der SG und Vorstandsmitglied der Interessengemeinschaft der Sport- und Freizeitvereine (IGSF), im Haupt- und Finanzausschuss fest.

Im laufenden und im vergangenen Jahr habe sich bei den Hallenkosten ein Defizit entwickelt, heißt es in der Vorlage an die SVV. Geschuldet sei dies unter anderem den gestiegenen Personalkosten beim Schließdienst. Darüber hinaus muss auch Dietzenbach ab 2017 eine Umlage in Höhe von 12.000 Euro für die Hallennutzung an den Kreis bezahlen. Auf der Suche nach einem Weg, dies zu vermeiden, ließ mancher Stadtverordnete seine Fantasie walten. „Können wir diesen Betrag nicht wieder dem Kreis in Rechnung stellen, zum Beispiel bei der Vermietung der Phillip-Fenn-Halle?“, fragte etwa CDU-Fraktionsvorsitzender Manuel Salomon. Die Idee begeisterte Bürgermeister Jürgen Rogg indes wenig: „Ein Großteil der Kreiskommunen zahlt diese Umlage schon seit zwei Jahren. Auch wenn wir bisher eher einen Rebellen-Status hatten, so sind wir jetzt doch mal dran.“

Die Unterdeckung in Höhe von 13.000 Euro ohne Umlage und sogar 25.000 Euro inklusive der Kreisabgabe bleibt also an den Vereinen hängen. „Ich möchte hier dringend um Verständnis für die gebeutelten Sportvereine werben“, sagte SG-Vorsitzende Kieß. Insgesamt 68 Prozent müssten sie mehr aufbringen, besonders schwierig sei das für Vereine, die hohen Bedarf an Hallenzeiten haben, wie die Handballer (4 000 Euro mehr) oder der SC Steinberg (10.000 Euro mehr). „Wie wollen die das stemmen?“, fragte die SG-Vorsitzende. Kein Verein sei dazu in der Lage, ohne die Beiträge zu erhöhen. Das brauche entsprechend Zeit. „Muss es denn gleich der ganz große Schritt sein, oder wäre eine sukzessive Anhebung möglich?“, schlug Kieß vor.

Eine solche Vorgehensweise wollte der Bürgermeister nicht von der Hand weisen. „Derzeit wäre vielleicht noch Luft für eine stufenweise Erhöhung.“ Auch Erster Stadtrat Dieter Lang stellte fest: „Damit könnte ich mich anfreunden, wenn es mir als Sozialdezernent auch am liebsten wäre, wenn wir gar nicht erhöhen müssten.“ Dem Vorschlag, dass die Vereine den Schließdienst übernehmen, erteilte Rogg einmal mehr aus Gründen der Haftung eine Absage. „Es geht nicht nur darum, die Türen auf- und zuzuschließen“, sagte er.

Auf Nachfrage wies auch Urs Schäfer, Vorsitzender der IGSF, darauf hin, dass die Sportvereine die Mehrkosten nur durch Beitragserhöhungen oder Kürzungen des Angebotes, vor allem im Jugendbereich, aufbringen könnten. „Wir haben durchaus Verständnis für die angespannte Finanzsituation der Stadt“, sagte Schäfer. Jedoch hätten auch die Sportvereine schwierige finanzielle Verhältnisse. Dass aber gerade die Jugendlichen Gelegenheit zur Sportausübung haben sollten, betonten die Grünen in einem Änderungsantrag und plädierten für einen neuen Gebührensatz von 5,10 Euro. „Das wäre den Vereinen zumutbar.“ Noch machten die Ausschussmitglieder Beratungsbedarf geltend, weitere Änderungsanträge sollen nun folgen. Eine Entscheidung über die Gebührensatzung wird voraussichtlich in der kommenden SVV fallen. Am heutigen Dienstag trifft sich der IGSF-Vorstand zu einer Sondersitzung, um einen Vorschlag zu erarbeiten.

