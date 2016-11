Marokkanische Tawhid Moschee gewährt Einblick in Neubau

Bezahlt von Mitgliedern

Dietzenbach - Er ist mächtig, der Neubau neben der bisherigen Tawhid Moschee an der Justus-von-Liebig-Straße. Drei Stockwerke hoch, mit auffälliger Fassade und zwei Türmen an der vorderen Seite. Wir durften uns darin umsehen. Von Burghard Wittekopf

Der Name der Moschee „Tawhid“ bedeutet übersetzt „Gott als den Einen zu erkennen und keinen anderen Gott neben sich zu haben.“ Gebaut wurde sie vom Verein Marokkanischer Islamischer Freundeskreis Tawhid Moschee Dietzenbach. Das Gebäude kann allerdings bisher nicht vollständig genutzt werden, da noch nicht alle Bereiche von den Behörden abgenommen sind. Das soll aber schon in den kommenden Tagen erfolgen.

+ Der Gebetsraum der Frauen im ersten Stock der marokkanischen Tawhid Moschee. © bw Seit der Gründung der Marokkanischen Gemeinde 1990 gab es nur wenig Kontakt nach außen. Während der Veranstaltung „Engel der Kulturen“ kam es zu einem Treffen zwischen dem Ausländerbeirat, dem Freundeskreis Marokkanischer Moschee und der Stadt Dietzenbach. Dort wurde auch ein Zusammentreffen in der Moschee vereinbart und ein Neustart der Beziehungen beschlossen. Dieser Einladung folgten nun Vertreter der Stadt, des Ausländerbeirats, des Kreisausländerbeirats, des Dekanats Rodgau und des Integrationsbüros.

Der Empfang in der Moschee durch Youssef Asbai, stellvertretender Vorsitzender des Moschee-Vereins, ist herzlich. Asbai stellt die neue Zusammenarbeit in den Vordergrund, heißt alle willkommen, bedankt sich für die Kooperation. Cengiz Hendek, Vorsitzender des Ausländerbeirates (ALB), bedankt sich für die Einladung und beglückwünscht den Verein zum „Bau dieser wunderschönen Moschee“. Dankbar ob der neuen Situation zeigt sich ebenfalls Helga Giardano, stellvertretende Vorsitzende des ALB: „Auch ich möchte mich für den herzlichen Empfang bedanken.“ Das sei früher nicht so gewesen, „deshalb freut es mich umso mehr“.

Abdelali Ettahri, Jugendbeauftragter des Moschee-Vereins, stellt den Verein und dessen Aufgaben vor. Die Hauptaufgabe sei es, einen Raum zu schaffen, um gemeinsame Gebete zu verrichten, Koranlesungen abzuhalten und die islamische Glaubenslehre zu unterrichten. Einen großen Stellenwert nehme dabei die Schulung der Kinder in Arabisch ein. „Die Sprache ist sehr wichtig für uns, denn der Imam predigt auf Arabisch“, sagt Asbai. „Beim Freitagsgebet ist aber auch jemand dabei, der die Worte des Imam ins Deutsche übersetzt.“

Die anschließende Führung geht durch alle Räume. Im Keller finden sich Gelegenheiten für rituelle Waschungen sowie ein großer Raum für Festivitäten wie Hochzeitsfeiern. Im Erdgeschoss sind die „Senioren“ zuhause. Dort treffen sich Männer zum Tee und unterhalten sich. Der erste Stock ist für Frauen und Kinder reserviert. Die Frauen beten separat; der Zugang erfolgt über ein eigenes Treppenhaus. Da sich der Gebetsraum der Männer noch im alten Bau der Moschee befindet, wird die Predigt des Imam multimedial in den Saal der Frauen übertragen. Zwei Schulungsräume schließen sich an. Das obere Stockwerk besteht aus einem großen Gemeinschaftsraum für Vorträge und Versammlungen. Insgesamt stehen dem Moschee-Verein nun 1800 Quadratmeter mehr zur Verfügung.

Der Bau, der bereits im Jahr 2012 begann, musste mehrfach unterbrochen werden. „Es waren hauptsächlich finanzielle Umstände, die uns zum Stillstand zwangen“, sagt Asbai. Die Kosten, die noch nicht final beziffert werden könnten, aber im unteren siebenstelligen Bereich liegen sollen, seien ausschließlich durch Spenden der 500 Gemeindemitglieder getragen worden. „70 Prozent des Neubaus haben wir in Eigenarbeit erledigt, das ist schon eine ganz tolle Leistung“, so Asbai. „Ohne die Hilfsbereitschaft und die Spenden wäre der Bau nicht möglich gewesen.“

Asbai erklärt, dass jedes Mitglied regulär 10,30 Euro pro Monat beisteuert. „Damit bezahlen wir etwa den Imam.“ Nicht einfach zu lösen sei die Parkplatzsituation gewesen. Doch laut Erstem Stadtrat Dieter Lang (SPD) ist die Auflage von 31 Stellplätzen erfüllt, was zu einer Teilgenehmigung geführt hat. Die Größe des Neubaus ergibt sich laut Asbai aus den vielfältigen Aufgaben des Vereins, der Gebets-, Schulungs- und Versammlungsräume benötigt, damit sich die 500 Mitglieder zum gemeinsamen Gebet und kulturellen Austausch versammeln können.