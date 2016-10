Mehrere Jugendliche prügeln 17-Jährigen krankenhausreif

Schlägerei im Hessentagspark

Dietzenbach - Mehrere Jugendliche attackieren gestern im Hessentagspark einen 17-Jährigen. Der junge Heusenstammer muss danach ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Polizei sucht Zeugen einer Schlägerei, die sich gestern gegen 17.40 Uhr im Hessentagspark in Dietzenbach ereignete. Wie die Beamten heute mitteilten, sollen mehrere Jugendliche auf einen 17-Jährigen aus Heusenstamm eingeschlagen und ihn getreten haben. Der Jugendliche musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Laut ersten Erkenntnissen der Polizei sollen von Zeugen Handyaufnahmen gemacht worden sein. Die Beamten bitten, dass sich Zeugen mit ihnen in Verbindung setzen. Telefon: 06074/837-0. (dani)

