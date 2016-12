Mehrheit billigt Doppelhaushalt

Opposition im Kreistag kritisiert mangelnde Sparanstrengungen

Dietzenbach - Einnahmen von 602 Millionen, Ausgaben von 611 Millionen sowie Neuschulden von 9,1 Millionen Euro im Jahre 2017; Einnahmen von 605 Millionen, Ausgaben von 610 Millionen und Neuschulden von 5 Millionen Euro für 2018: Der Doppelhaushalt des Kreises Offenbach ist gestern von der schwarz-roten Mehrheit „aus voller Überzeugung“ (CDU) und „mit vollem Herzen“ (SPD) verabschiedet worden. Von Michael Eschenauer

Derartiger Enthusiasmus wollte sich auf seiten der Opposition nicht einstellen. Nach gut fünfstündiger Debatte votierte man dort geschlossen gegen den Doppelhaushalt. Die 25 Oppositions-Anträge wurden ohne Ausnahme abgelehnt. Nur dem Glück einer guten Konjunktur, hohen Steuereinnahmen, dem Zuschuss von 207 Millionen Euro aus dem Schutzschirmvertrag und Mehreinnahmen aus dem Kommunalen Finanzausgleich hat es der Kreis Offenbach nach Einschätzung der Grünen zu verdanken, dass die Finanzlage sich nicht deutlich schlechter darstellt. Auf der anderen Seite, so argumentierte Fraktionschef Reimund Butz, stünden Kassenkredite in Rekordhöhe und die zusammen mit den Kreisen Odenwald und Rheingau-Taunus höchsten Schulden pro Einwohner in ganz Hessen. Altlasten bildeten weiter die Schulverträge PPP und die „Millionengräber“ der Anlagen in Fleesensee und Glienicke. Butz vermisst ein Personalentwicklungskonzept und eine Begründung für die knapp 90 neuen Stellen in der Verwaltung. Auch fehle der Wille der Kreisregierung, als Schulträger die baulichen Voraussetzungen für die Ganztagsbetreuung in den Grundschulen mit zu finanzieren.

Günter Gericke von der FDP kritisierte die „sehr kurze Beratungszeit“ für die Opposition. Es sei kaum möglich gewesen, sich intensiv mit den Details der Etats auseinanderzusetzen. Gericke forderte wegen vieler Unwägbarkeiten eine Rückkehr zu Einzelhaushalten. Einen „aktiven Willen zur Konsolidierung“ suche man bei der Großen Koalition vergebens. Die Ausweitung des Stellenplans bedeute eine „erhebliche Vorbelastung künftiger Haushalte“. Sinkende Einnahmen, ein Ende der niedrigen Zinsen oder Tarifsteigerungen bildeten ein großes Risiko. Auch bei den Ausgaben für Sach- und Dienstleistungen sei kein Bemühen zu einer Begrenzung feststellbar.

Unerwartetes Lob gab es – zunächst – vom Fraktionsvorsitzenden der Freien Wähler, Rudolf Schulz, der Kämmerer Carsten Müller (SPD) eine gute Personalführung bescheinigte. „Finanzpolitische Fragen werden beantwortet, Transparenz wird gewährleistet“. Um die finanzielle Lage sei es allerdings „dramatisch schlecht“ bestellt. Trotz hoher wirtschaftlicher Leistungskraft stiegen die Kreis-Schulden Jahr für Jahr „und jedes Jahr sind wir eines der finanzpolitischen Schlusslichter im interkommunalen Vergleich“. Der Trend sei so negativ, dass er aus eigener Kraft nicht abgewendet werden könne. Seit 2003 fahre der Kreis mit roten Zahlen, auch wegen unbeeinflussbarer externer Faktoren, aber die Verantwortlichen hätten nicht reagiert. Schulz vermisst Strukturveränderungen, Kostenkontrolle und eine Definition dessen, was der Kreis Offenbach leisten kann und will.

AfD-Fraktionsvorsitzender Robert Rankl beschuldigte die Kreistagsabgeordneten, sich nicht bewusst zu machen, dass praktisch jede ihrer Forderungen über die Steuern eine Mehrbelastung „für die arbeitenden Bürger“ bedeute. Er forderte „mehr Solidarität mit der einheimischen Bevölkerung“ angesichts einer „Luxusversorgung der Asylbewerber“ und warnte vor einer „Kostenlawine“ durch die Familienzusammenführung von Flüchtlingen. Natascha Bingenheimer (Linke) befürchtete Sparanstrengungen zu Lasten sozial Schwacher. Der Haushalt stehe „auf tönernen Füßen“, auch weil sich der Bund seiner sozialen Verantwortung zunehmend entziehe.

