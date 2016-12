Evangelische und katholische Kirche hegen Kita-Pläne

Fraktionen kritisieren Vorgehen der Verwaltung

Dietzenbach - Der Stadt liegen Angebote beider christlicher Kirchen vor, Kitas zu bauen. Doch noch gibt’s Diskussionsbedarf. Es gibt ein Problem und möglicherweise eine Lösung, dennoch kommen die Beteiligten irgendwie nicht zusammen. Von Barbara Scholze und Ronny Paul

Laut Kindergartenbedarfsplan, vorgelegt von Walter Fontaine, Fachbereichsleiter Soziale Dienste, fehlen in der Kreisstadt spätestens ab dem kommenden Jahr zahlreiche Betreuungsplätze. Zwei Kitas müssen noch her, damit die Kleinen alle unterkommen. Da sollten der Verwaltung zwei Angebote doch recht sein: Das evangelische Dekanat Rodgau bietet an, am Stammsitz Theodor-Heuss-Ring eine Einrichtung mit weiteren drei Gruppen zu etablieren. Und die katholische Gemeinde St. Martin möchte Teile des Hildegardishauses in Steinberg in eine viergruppige Kita samt U3-Gruppe umnutzen.

Indes sind die Gremien bei St. Martin ob der zähen Verhandlungen mit der Stadt ziemlich irritiert. „Wir sind seit fast zwei Jahren im Gespräch, haben ein gutes und für die Stadt vorteilhaftes Angebot vorgelegt und werden doch irgendwie mit allem auf die lange Bank geschoben“, sagt Pfarrer Stefan Barton. Festgemacht werde die stockende Kommunikation der letzten Zeit an einer ersten Begehung des Hildegardishauses samt Gelände gemeinsam mit Vertretern der Kreisverwaltung. Dabei sei festgestellt worden, dass angesichts der Lage an der stark befahrenen Offenbacher Straße Vorkehrungen aufgrund der Lärm- und Feinstaubemissionen getroffen werden müssten. „Das wurde jedoch bereits bei einer vom Bistum Mainz finanzierten und belastbaren Machbarkeitsstudie bedacht“, sagt Barton. Maßnahmen zur Minderung der Emissionen seien dort aufgeführt, so könnte eine Lärmschutzmauer entstehen und das Spielgelände in den hinteren Teil des Grundstücks verlegt werden.

„Das Wohl der Kinder steht auf jeden Fall im Vordergrund“, betont der Pfarrer. Allerdings gebe es keine Erkenntnisse darüber, ob die Werte nicht vielleicht doch im Normbereich liegen. Entsprechende Messungen will der Verwaltungsrat der Gemeinde jetzt in Auftrag geben. „Es gibt ja auch keine klare Ablehnung durch den Kreis.“ Die Stadt müsse also nun sagen, ob sie das Angebot einer zusätzlichen Kita annehme oder nicht. Zahlen müsste sie dafür einen gedeckelten Anteil in Höhe von 1,85 Millionen Euro in jährlichen Mietraten auf 20 Jahre. „Das ist wirklich attraktiv“, sagt Barton. 15 Prozent der Betriebskosten werde die Gemeinde St. Martin ebenfalls übernehmen und zusätzlich die Personalverwaltung einbringen. „Das entlastet die Stadt ebenfalls.“ Schlussendlich soll im Hildegardishaus über die Kita hinaus ein katholisches Familienzentrum entstehen mit Beratungsangeboten, dem Jugendcafé „Wolke 7“ und der öffentlichen Bücherei.

Als unterschriftsreif beurteilt die Verwaltung hingegen die Vereinbarung mit dem evangelischen Dekanat. Eine entsprechende Vorlage liegt der nächsten Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung vor. Diese Vorlage bezeichnete WIR-BfD-Fraktionsvorsitzender Harald Nalbach in einer gemeinsamen Sitzung aller Ausschüsse als „so nicht akzeptabel“. Die aufgeführten Zahlen seien „sehr großzügig überschlagen und auch noch falsch berechnet“. Es seien auffällig viele Rechenfehler in der Vorlage, monierte Nalbach und plädierte dafür, nicht darüber abzustimmen. Die Verwaltung überarbeitet nun das Papier und legt es den Fraktionen bis kommenden Montag vor.

Auch zeigte sich, dass die Stadtverordneten noch großen Informationsbedarf bezüglich der katholischen Kita haben. CDU-Fraktions-Chef Manuel Salomon kritisierte den „unzureichenden Informationsfluss“ seitens der Stadtverwaltung und sagte, es sei „wichtig, dass beide Anträge“ der Kirchen „nicht gegeneinander ausgespielt werden“. Das betonten sowohl Dekan Carsten Tag als auch Barton: „Es ist gut, wenn wir ein vielfältiges Angebot haben, und Dietzenbach braucht das auch.“

Der CDU-Stadtverbandsvorsitzende Stephan Gieseler äußerte Zweifel in Richtung Verwaltung: „Uns fehlt das Vertrauen, dass motiviert am Ziel katholische Kita gearbeitet wird.“ Erster Stadtrat Dieter Lang (SPD) hingegen versicherte: „Wir sprechen mit beiden Kirchen gleichermaßen.“ Das Vorhaben des Dekanats sei rasch innerhalb von neun Monaten umzusetzen, sagte Fontaine, das der katholischen Kirche eher mittelfristig: „Von einer Bauzeit von zwei Jahren ist auszugehen.“

