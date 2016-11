Null-Neuschulden-Etat bis 2020 angestrebt

Kreisregierung legt Doppelhaushalt für 2017/2018 vor

Dietzenbach - Die von einer Koalition aus CDU und SPD getragene „Kreisregierung“ wird heute erneut einen Doppelhaushalt vorlegen. Kreiskämmerer Carsten Müller (SPD) hat gestern das Zahlenwerk für die Jahre 2017/2018 unter das Motto „positive Perspektive“ gestellt. Von Michael Eschenauer

Vorausgesetzt die Wirtschaft sowie die damit verbundenen Abgaben an den Kreis florierten weiterhin und das Zinsniveau bleibe auf dem derzeitigen Tiefstand, sei ein ausgeglichener Haushalt im Jahre 2020 möglich. Insgesamt hat der Kreis Offenbach über die Jahre rund 900 Millionen Euro an Schulden aufgetürmt.

Für 2017 rechnet Kämmerer Müller im Ergebnishaushalt mit Erträgen in Höhe von 954 Millionen und Aufwendungen von 603 Millionen Euro. Das prognostizierte Defizit von 9,9 Millionen Euro unterschreitet das Ziel im Schutzschirmvertrag mit dem Land Hessen um 4,2 Millionen Euro. Der nach wie vor größte Kostenblock sind die Sozialausgaben. Mit einem Volumen von 112 Millionen Euro nach Abzug der Landes- und Bundesmittel nehmen sie 2017 nur geringfügig gegenüber 2016 zu. Im Bereich Asyl beläuft sich das Defizit – trotz Erhöhung der Pauschale seitens des Landes auf 940 Euro pro Kopf – auf insgesamt 6,5 Millionen Euro.

Die Erträge werden im Vergleich zum Vorjahr um 13,2 Millionen Euro steigen. Aus dem kommunalen Finanzausgleich erhält der Kreis 65,8 Millionen Euro (+ 7,8 Millionen), aus der Kreisumlage 167,4 Millionen Euro (+ 7,2 Millionen). Die Schulumlage bleibt mit 104,4 Millionen Euro gleich.

Bei den Aufwendungen steigen die Zahlungen an den Landeswohlfahrtsverband um 3,6 auf 66,5 Millionen Euro. Mit 106,8 Millionen Euro schlagen die Kosten für Sach- und Dienstleistungen zu Buche (+ 2,6 Millionen). Auf 56 Millionen Euro (+ 1,5) veranschlagt der Etatteil für 2017 die Personalkosten. Der Personalbestand wächst um 81 Stellen in beiden Jahren. Die Zinsausgaben sinken um 2 auf 26,8 Millionen Euro. Im Jahr 2018 werden Erträge von 592,4 Millionen und Aufwendungen von 601,4 Millionen Euro erwartet. Damit liegt das Defizit bei 9,1 Millionen Euro – knapp unter der Schutzschirmvorgabe von 9,1 Millionen Euro.

Die Erträge sinken 2018 gegenüber dem Vorjahr um 1,6 Millionen Euro. 67,7 Millionen Euro (+ 2 Millionen) werden vom kommunalen Finanzausgleich erwartet. 172,5 Millionen Euro (+ 5) kommen aus der Kreisumlage. Die Erträge aus der Schulumlage verändern sich nicht. Die Aufwendungen reduzieren sich 2018 um 2,5 Millionen Euro. Geld bereitgelegt wird 2017 für Schulerweiterungen. Insgesamt 4,07 Millionen Euro sind für die Brüder-Grimm-Schule und das Goethe-Gymnasium in Neu-Isenburg, die Heinrich-Mann-Schule in Dietzenbach und das Friedrich-Ebert-Gymnasium in Mühlheim eingeplant. 2018 sind es 3 Millionen Euro.

Realisiert werden sollen Straßenbauten an der K 185 in Seligenstadt-Klein-Welzheim, die Überführung der K 191 über die Rodau in Lämmerspiel Für diese Projekte stehen 2,1 Millionen Euro bereit. Für einen Kreisanteil beim Bau des Radschnellweges Frankfurt-Darmstadt werden 400.000 Euro eingeplant. Ferner will man einen Pflegestützpunkt und eine Koordinierungseinrichtung von Wohnungsbaumaßnahmen einrichten (100.000 Euro).

