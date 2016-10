Osmanen feiern ohne Zwischenfälle in Dietzenbach

Boxklub versammelt sich zu „privater Feier“

Dietzenbach - Der Osmanen Germania Boxclub (BC) hat gestern in Dietzenbach gefeiert. Zu Zwischenfällen kam es nach Darstellung der Polizei dabei nicht.

Zu der "größeren privaten Feier" war nach Angaben eines Polizeisprechers "eine untere dreistellige Zahl" an Teilnehmern angereist. Die Gäste kamen aus dem gesamten Bundesgebiet, aber vor allem aus Hessen und dem Ruhrgebiet. Die Beamten kontrollierten die Zufahrtsstraßen zu der Veranstaltung in einem Gewerbegebiet. Es habe keine Auffälligkeiten gegeben, teilte der Sprecher weiter mit. Das Landeskriminalamt geht von 70 bis 80 Osmanen in Hessen aus. In Dietzenbach sitzt das World Chapter. Zudem gibt es Gruppen in Hanau und Frankfurt. Alles weitere zum Rockermilieu lesen Sie auf unserer Themenseite. (dpa)

