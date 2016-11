Osmanen-Razzia: Die wichtigsten Fragen und Antworten

Schlag gegen Organisierte Kriminalität

Dietzenbach - Von einem Schlag gegen die Organisierte Kriminalität sprach der hessische Innenminister Beuth. Die Razzia gegen die rockerähnliche Organisation der Osmanen heute sollte Beweise sichern - und eine klare Botschaft vermitteln.

Die Polizei kam im Morgengrauen: Rund 1500 Beamte nahmen heute Morgen an einer bundesweiten Aktion gegen Mitglieder der rockerähnlichen Vereinigung der Osmanen Germania teil, die als türkisch-nationalistisch gilt. Rund 50 Wohnungen und andere Räume, darunter auch zwei in Dietzenbach, wurden durchsucht, sieben Männer wurden festgenommen. Politiker sprachen von einem Schlag gegen die Organisierte Kriminalität (OK). Die wichtigsten Fragen und Antworten dazu:

Was war der Anlass der Razzia?

Am Anfang stand ein Ermittlungsverfahren im Kreis Offenbach, sagte Landespolizeipräsident Udo Münch. "Es gab zunächst Hinweise auf ein Vereinsheim, wo verstärkt kriminelle Aktivitäten zu beobachten waren." In Dietzenbach schlägt gewissermaßen das Herz des "Osmanen Germania Boxclub" - hier ist der Sitz ihres sogenannten World Chapters und ihres Oberpräsidenten.

Was wird der Gruppe vorgeworfen?

Wegen der andauernden Ermittlungen sind bisher wenige Einzelheiten bekannt - aber auch Drogen- und Waffenhandel sollen zu den "Geschäftsfeldern" der Gruppe gehören. Nach Angaben von Münch wurden Schusswaffen sicher gestellt. Der saarländische Innenminister Klaus Bouillon (CDU) sprach außerdem vom dringenden Tatverdacht des versuchten Mordes bei drei in Hessen und im Saarland festgenommenen Männern. Sie sollen Anfang August einen Handgranaten-Anschlag auf ein Shisha-Café in Saarbrücken begangen beziehungsweise in Auftrag gegeben haben. Vorangegangen waren Auseinandersetzungen zwischen den Osmanen und den kurdischen Bahoz.

Was war das Ziel der Durchsuchungen?

Beuth zufolge sollte Beweismaterial sicher gestellt werden. Es gehe darum, Straftaten aufzuklären und Täter zu ermitteln. Bei den Durchsuchungen wurden auch Speichermedien sichergestellt. Die Ermittler hoffen, daraus mehr über die Struktur der Organisation zu erfahren. Die Auswertung werde aber sicher einige Zeit dauern, sagte Beuth. Mit der Aktion sei eine "unmissverständliche Botschaft verbunden": Ein rechtsfreier Raum werde nicht zugelassen und auch ein "Recht des Stärkeren" werde nicht geduldet.

Wie groß ist die Gruppe?

Bisher ging das hessische Landeskriminalamt von etwa 70 bis 80 Osmanen in Hessen aus. Allerdings scheint es eine dynamische Entwicklung zu geben: Landespolizeipräsident Münch sagte am Mittwoch, mittlerweile werde die bundesweite Mitgliederzahl auf etwa 1500 geschätzt.

Was ist mit "rockerähnlich" gemeint?

Ähnlich wie Motorradrocker haben auch die Osmanen ihre eigenen Gesetze, Aufnahmerituale und bestreiten ihren Lebensunterhalt unter anderem im Drogen- und Rotlichtmilieu, so die Ermittler. Allerdings spielen Motorräder in ihrer Selbstdarstellung nicht so eine prägende Rolle wie etwa bei den Hells Angels - beim Boxclub steht der Ring im sportlichen Vordergrund.