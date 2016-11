Osmanen-Razzia mit der Härte des Rechtsstaats

Sieben Festnahmen, Schwerpunkt war die Region

+ © ron Die Polizei hat am Dienstag in Dietzenbach gleich mehrere Objekte durchsucht, darunter dieses Café in der Altstadt. Schwer bewaffnete Einsatzkräfte patrouillieren am Eingang, während Kollegen unter anderem nach Waffen und Drogen suchen. © ron

Dietzenbach - Die Polizei ist gestern mit einer bundesweiten Razzia gegen die Rockergruppe Osmanen Germania vorgegangen. Schwerpunkt war die Region; in Dietzenbach wurden mehrere Objekte durchsucht, aber auch in Offenbach, Rodgau, Obertshausen, Dieburg, Münster, Linsengericht und Gelnhausen kam es zu Kontrollen.

Polizisten patrouillieren auf der Babenhäuser Straße zwischen der Bäckerei und der Bankfiliale. Besonders geballt stehen sie vor einem Café. Sie tragen Sturmmasken, einige haben Maschinengewehre geschultert. Passanten schauen ungläubig, wissen nicht, was da vor sich geht, wechseln verängstigt die Straßenseite. Die Situation in Dietzenbach wirkt am Dienstagmorgen bedrohlich. Neben dem Café in der Altstadt und einer Wohnung im Spessartviertel durchsuchen die Polizisten auch das Clubheim der Osmanen Germania im Gewerbegebiet (Voltastraße). Hier unterhält die Gruppe, die sich als Boxclub bezeichnet, ihr Hauptquartier, das sogenannte World Chapter. Die Beamten sind auf der Suche nach Waffen, Drogen, Munition, Schriftstücken und anderen Beweismitteln, die konkrete Hinweise auf illegale Geschäfte geben könnten.

Mutmaßungen der Bild-Zeitung, wonach mit der Aktion Auseinandersetzungen zwischen den türkisch-nationalen Osmanen und einer kurdischen Rockergruppe verhindert werden sollen, will das Landeskriminalamt nicht bestätigen. Ein Sprecher weist auf Anfrage darauf hin, dass den Durchsuchungen kein konkreter Verdacht zugrunde gelegen habe. „Die konzertierte Aktion ist ein sorgfältig geplanter Schlag gegen die Organisierte Kriminalität in der Bundesrepublik“, erläutert Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU). Die unmissverständliche Botschaft laute: „Egal in welcher Kutte Kriminelle glauben, sich in unserem Land betätigen zu können, wir werden mit aller Härte des Rechtsstaats gegen sie vorgehen.“

Rund 1500 Polizisten, darunter Spezialeinheiten, durchsuchen am Dienstag ab 6 Uhr in mehreren Bundesländern 46 Wohnungen, Gewerberäume und Büros, darunter 31 in Hessen. Die Staatsanwaltschaft Darmstadt und das Landeskriminalamt (LKA) in Wiesbaden teilen mit, es habe auch Aktionen im Saarland, in Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Hamburg gegeben. Nach Angaben des hessischen Landespolizeipräsidenten Udo Münch gibt es in Hessen sechs Festnahmen, im Saarland eine weitere. Die Ermittler stellen mehrere Schusswaffen, Munition und Betäubungsmittel sowie Bargeld in Höhe von etwa 53.000 Euro sicher.

Dietzenbachs Bürgermeister Jürgen Rogg verspricht sich eine möglichst nachhaltige Wirkung von der Durchsuchungsaktion. In Anbetracht der gefundenen Waffen und Drogen wünscht sich Rogg, dass in Wiesbaden gehandelt wird: „Die zuständigen Ministerien sollten sich die Frage stellen, ob eine solche Vereinigung in unserem Rechtsstaat etwas zu suchen hat.“ Erst vor zweieinhalb Wochen hat die Polizei mit einem Großaufgebot ein Treffen der Kuttenträger im Dietzenbacher Gewerbegebiet begleitet. Ein Mitarbeiter eines benachbarten Fitnessclubs mit gemeinsamem Innenhof beschreibt die Nachbarn als weitgehend ruhig und unauffällig: „Ab und zu hört man sie abends, wenn sie trainieren oder feiern.“ (cz/ron/dpa)