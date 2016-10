Patrick Freund hat in Costa Rica auf Bananenplantage gearbeitet

Dietzenbach - In aller Regel sind Bananen krumm. Der Dietzenbacher Patrick Freund (28) weiß warum, schließlich hat er nicht nur Waldwirtschaft und Umwelt sowie Meteorologie und Klimatologie an der Uni Freiburg studiert, sondern auch auf einer zentralamerikanischen Plantage gearbeitet. Von René Jo. Laglstorfer

„Wir stehen vor der Herausforderung, dass natürliche Ressourcen viel zu stark genutzt werden“, sagt Freund. Immer mehr wertvolle Ökosysteme werden als landwirtschaftliche Flächen genutzt, wodurch Böden auslaugen und Süßwasserquellen verschmutzen können. Der Dietzenbacher ist für die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) tätig. Das Projekt „Business & Biodiversity“ hat den 28-Jährigen für zehn Monate nach Costa Rica geführt, zunächst als Praktikant, später als Berater.

In Costa Rica hat die Produktion der Krummfrucht nicht den besten Ruf: Manche Großkonzerne beuten sowohl ihre Arbeiter als auch die Natur aus. Auf der Plantage Río Sixaola, benannt nach dem nahen, 146 Kilometer langen Grenzfluss, der Panama und Costa Rica teilt, ist das anders. Der Eigentümer Volker Ribniger (67) ist Anfang der 80er Jahre von Hamm nach Costa Rica ausgewandert, um dort eine nachhaltige Farm zu gründen. „Wir existieren für die Menschen und die Region, nicht sie für uns“, sagt Ribniger, der rund 120 Mitarbeiter beschäftigt.

+ Patrick Freund aus Dietzenbach. © Laglstorfer

Seit anderthalb Jahren wäscht und verpackt Kenia Gomez (27) Bananen für Río Sixaola, das einen Großteil seiner Produktion an den deutschen Fruchtdistributor Cobana liefert. Sie ist eine echte Tica, wie die Bewohner Costa Ricas auf Spanisch genannt werden, und hat zuvor zwei Jahre auf einer anderen Plantage gearbeitet: „Bei meinem früheren Arbeitgeber konntest du die Bananen nicht einfach so essen, dafür waren sie zu giftig. Hier ist es anders und man kann sie bedenkenlos vom Boden aufheben und sich schmecken lassen“, sagt Kenia. „Zwischen unseren Bananenstauden ist es grün, bei anderen Plantagen oft nicht“, erklärt Alvaro Alvarado (52), der für die Nachhaltigkeit verantwortlich zeichnet. „Wir halten die Böden gesund, das heißt, man belässt sie so natürlich wie möglich: Anders als beim Anbau von Monokulturen üblich, dürfen auch andere Pflanzen bei uns wachsen.“ Auch beim Einsatz von Chemikalien hält sich die Plantage zurück. Allerdings gibt es die Schwarze Sigatoka. Dieser Pilz gefährdet die Bananenproduktion weltweit. Auch Río Sixaola muss Fungizide einsetzen, wobei auf sparsame Dosierung und Kontrolle gesetzt wird. Im Vergleich mit anderen Plantagen in der Region werden etwa 50 Prozent weniger Fungizide eingesetzt.