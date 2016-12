Reinhard-Göpfert-Haus: Bitte um ein klares Bekenntnis

Vereine formulieren in offenem Brief ihren Unmut und fordern Rückkehr

Dietzenbach - Nach den eher düsteren Prognosen für die Zukunft des Reinhard-Göpfert-Hauses seitens des Magistrats appellieren Vereine nun in einem offenen Brief nachdrücklich für den Erhalt. Von Ronny Paul

Die Seniorenhilfe, der TGS-Chor, der AGV Vorwärts und der Bridge-Club machen sich in einem offenen Brief für die Rückgabe und den Erhalt des Reinhard-Göpfert-Hauses im Westend stark. Das Schreiben richtet sich an den Magistrat, politische Fraktionen und Parteien, Vereine und Bürger mit der Bitte, um ein klares Bekenntnis für den Erhalt der Begegnungsstätte. Darin äußern die Unterzeichner Verständnis für Auflagen und einhergehende Probleme der Kreisstadt und die „bisweilen schmerzhaften Sparmaßnahmen“, die mit dem Kommunalen Rettungsschirm des Landes verbunden sind. „Das betrifft unter anderem gerade auch die sehr vielfältige wie aktive Vereinslandschaft wie zum Beispiel die Vereine, die das Göpfert-Haus seinerzeit als Übungsstätte und für gesellige Veranstaltungen nutzten und sich dort sehr wohl fühlten“, heißt es in dem Brief. Die Stadt habe die notwendig gewordene Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen nur als vorübergehende Maßnahme bezeichnet: „Jetzt nach Auszug der Flüchtlinge brauchen wir offensichtlich einen neuen Schutzschirm: Rettet das Reinhard-Göpfert-Haus“.

Bei einer Informationsveranstaltung der SPD im Rathaus hatte Erster Stadtrat Dieter Lang (SPD), wie berichtet, drei Varianten für die Immobilie an der Weiherstraße skizziert: einen Rückbau, der den Kreis rund 25.000 Euro kosten würde. Dieser sei allerdings nicht zeitnah zu realisieren, da nicht absehbar sei, sagte Lang, wie sich die Flüchtlingssituation in den kommenden Monaten entwickele. Eine Sanierung würde laut Erstem Stadtrat rund 700.000 Euro verschlingen, inklusive Brandschutz- und Ernergieauflagen sowie neuer Küche rechne er mit rund einer Million Euro, sagte Lang auf der Veranstaltung. Ein Abriss und Verkauf des Grundstückes scheint für die Politiker die lukrativste Variante: Das würde der Stadt laut Lang rund 520.000 Euro in die Kassen spülen. Bürgermeister Jürgen Rogg hatte bei der November-Stadtverordnetenversammlung klar gesagt: Er unterstütze eine Reanimation des Göpfert-Hauses nicht.

Doch die Vereine wollen ihre beliebte Begegnungsstätte nicht so ohne Weiteres verlieren und kämpfen für deren Erhalt: „Die zugewiesenen Ausweichorte, die oft wechseln, sind von der Atmosphäre, der Akustik, der erforderlichen Bestuhlung und nicht zuletzt von der ungeeigneten Bodenbeschaffung her für die Vereine nicht länger zumutbar.“ Man brauche wieder dringend auch für andere Nutzer wie VdK, Senioren und Bürgerinitiativen das Göpfert-Haus als Übungs- und Veranstaltungsraum. Das Argument, Einnahmen aus dem Verkauf des Baulandes generieren zu wollen, „kann angesichts der noch großen zur Verfügung stehenden Bauflächen nicht gelten“.

Weiter heißt es in dem Brief: „Dies umso mehr, als die Linde aus verschiedenen Gründen wegfällt, das Wolfgang-Thüring-Haus durch Kitaeinzug längere Zeit besetzt sein wird und Provisorien im Gewerbegebiet unzumutbar sind.“ Die Vereine erwarten aus den angeführten Gründen, „den vom Kreis mitgetragenen, schnellstmöglichen Rückbau im erforderlichen Umfang, wobei die Nutzer nicht mehr Ansprüche als vor dem Umbau erheben und überdimensionierte Kostenvoranschläge nicht nachvollziehen können.“

Der Brief endet mit einem Appell an die Vereine der Kreisstadt und mit der Bitte um ein klares Bekenntnis. Das können die Vertreter schriftlich bis Samstag, 31. Dezember, an den Freundeskreis Göpfert-Haus zurücksenden: „Wenn nach wie vor gilt, dass die Vereine als Kulturträger in unserer Stadt wesentlich zu einem friedlichen Miteinander in der Bürgerschaft beitragen, dann dürfen sie mit Recht von der Kommune dafür angemessene Bedingungen für ihre Arbeit erwarten.“