Rhetorik, um Stimmen zu fischen: Phil Gillette über Trump

Dietzenbach - Es ist wohl momentan die Frage, die die Welt am meisten beschäftigt: Wie wird Donald Trump als Präsident ticken? Eine Antwort hat Wahl-Dietzenbacher Phil Gillette nicht parat, eine Prognose wagt der Amerikaner dennoch. Von Ronny Paul

+ Dass Donald Trump neuer US-Präsident wird, habe kaum einer vorhergesehen. Auch Trump selbst offensichtlich nicht: „Ich hatte erwartet, dass er einen Rückzieher noch vor seiner Nominierung macht“, sagt Philip „Phil“ Gillette. „Es wird interessant, was in Zukunft passiert.“ Der gebürtige Chicagoer lädt seit vier Jahren regelmäßig zum „American Stammtisch“ in Dietzenbach ein. Die Präsidentschaftswahlen waren ein Hauptthema bei den Treffen, an denen regelmäßig rund zwölf Amerikaner und Deutsche teilnehmen. Zudem ist der 76-Jährige Mitglied der weltweiten Organisation „Democrats Abroad“, dem offiziellen Ableger der demokratischen Partei für US-Bürger, die außerhalb der Vereinigten Staaten leben. Sie treffen sich einmal im Monat im Chapter Frankfurt und diskutieren aktuelle Fragen und Themen, Gillette war zeitweise deren stellvertretender Vorsitzender.

Vor der Wahl haben sich die „Democrats Abroad“ darum bemüht, dass sich möglichst viele Amerikaner für die Wahl registrieren lassen. Allerdings, sagt Gillette bedauernd, richtet sich die Registrierung auch an republikanische Wähler. Er habe seinen Stimmzettel per Fax nach Los Angeles geschickt, sagt er und zeigt ein Din-A5-Heft, in dem neben den fünf Präsidentschaftskandidaten über weitere bundesstaatliche Maßnahmen, etwa die Kondompflicht für Pornodarsteller in Kalifornien, die Legalisierung für medizinisches Marihuana in Arkansas oder ein Referendum zur Wiedereinführung der Todesstrafe in Nebraska abgestimmt wird. Die meisten „Democrats Abroad“ weltweit, rund 70 Prozent schätzt Gillette, hätten Bernie Sanders gewählt.

„Da ist der reiche Typ mit großen Häusern und Autos und die armen Menschen wählen ihn, warum?“, fragt Gillette rhetorisch. „Vielleicht, weil die Menschen genug von politischen Dynastien haben?“ Es gebe in der amerikanischen Bevölkerung ein großes Anti-Washington-Gefühl, eine große Regierungsverdrossenheit. Trump habe genau diese Menschen zur Wahl bewegt. Bei den Wahlkampfveranstaltungen hat er stets eine Baseballcap getragen: „Das war taktisch klug gewählt“, sagt Gillette, „denn in den USA tragen meist Menschen aus ländlichen Gegenden, aus der Arbeiterklasse oder Konservative“ eben diese Kopfbedeckung. Das sei ein Signal gewesen, nach dem Motto: „Seht her, ich bin auf eurer Seite.“

Viele Amerikaner fänden das Wahlsystem ungerecht, sagt Gillette, denn nach „popular votes“, also der Anzahl abgegebener Stimmen, hatte Hillary Clinton die Nase vorn. Trump gewann die Wahl, weil 290 der insgesamt 538 Wahlmänner des Electoral Colleges für Trump gestimmt hatten. Dass sich das Wahlsystem in Zukunft ändern wird, daran glaubt Gillette nicht. Immerhin gebe es das System schon seit der Wahl des ersten amerikanischen Präsidenten, George Washington, 1789.

Es werde interessant sein, was Trump von seinen Wahlkampfversprechen überhaupt umsetzen könne, das meiste war nur Rhetorik, um Stimmen zu fischen, sagt Gillette. Er habe ja bereits in einigen Punkten seinen Wahlaussagen widersprochen. „Die Mexikaner werden nicht für eine Mauer bezahlen, aber Trump wird wahrscheinlich den Zaun ausbauen, weil die Menschen, die ihn unterstützt haben, große Angst vor Einwanderern haben.“ Vielleicht beruhige sich die weltpolitische Lage, wenn sich Trump und Wladimir Putin verstehen, vermutet der 76-Jährige. Dass Trump womöglich eine Atombombe zünden könnte, glaubt Gillette nicht, da seien genug Leute in der Regierung, die das verhindern würden.

Der nächste „American Stammtisch“ findet am Dienstag, 10. Januar, 19 Uhr, in der SG-Gaststätte (Offenthaler Straße 51) statt.

