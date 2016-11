Sanierung des Bürgerhauses entwickelt sich zum Fass ohne Boden

Nicht netto, sondern brutto eingestellt

+ © ron Die Sanierung von „Dietzenbachs Elbphilharmonie“, wie DL/FW-UDS-Fraktionsvorsitzender Jens Hinrichsen das Bürgerhaus jüngst nannte, wird teurer als geplant. © ron

Dietzenbach - Eine mehr als hunderprozentige Kostensteigerung, brutto mit netto verwechselt, unvorhergesehene Schäden und ein Elektroingenieur, der nicht gerade fachmännisch gearbeitet hat: Die Sanierung des Bürgerhauses entwickelt sich zur unendlichen, Geld verschlingenden Geschichte. Von Barbara Scholze

„Elbphilharmonie von Dietzenbach“ hat Jens Hinrichsen, Fraktionsvorsitzender der DL/FW-UDS, den örtlichen Kulturtempel kürzlich genannt. In Anspielung auf das Hamburger Konzerthaus, dessen Bau Unsummen gekostet hatte und das nur nach jahrelanger Verzögerung eröffnen konnte. Ein Vergleich, der durchaus nachvollziehbar scheint. Noch vor zwei Jahren, im Dezember 2014, hatten die Stadtverordneten sich nach einigen Diskussionen durchgerungen, einem Sanierungsplan für das 28 Jahre alte Bürgerhaus zuzustimmen, und einen Kostenrahmen in Höhe von 400.000 Euro festgelegt. In der Folgezeit forderten jedoch weitere Maßnahmen im Zuge der Baugenehmigung auch weitere Griffe ins Stadtsäckel: eine Sprachalarmierung und eine Trennstation für Trink- und Löschwasser für 135.000 Euro wurden genehmigt, gesamt standen also bisher 535.000 Euro zur Verfügung. Dazu kommt eine im Haushalt für das Jahr 2017 eingestellte Dachsanierung, die zwar unabhängig von der Brandschutzsanierung ist, aber mit 80.000 Euro zu Buche schlägt.

Jetzt stehen zur Abstimmung in der nächsten Stadtverordnetenversammlung (SVV) wieder neue Zahlen an, die mehr als aufhorchen lassen: Alles zusammen genommen, Brandschutz und Dachsanierung, ist die Investitionssumme für das Bürgerhaus aktuell auf mehr als eine Million Euro angewachsen. Finanziert werden sollen die „überplanmäßigen Ausgaben“, die neuerdings hinzugekommen sind, nun mit einem Teil des städtischen Tafelsilbers. Wie es eine entsprechende Magistratsvorlage vorsieht, könnte Geld aus dem Finanzmanagement der Stadt entnommen werden.

Mangelhafte Sanierung, drastische Folgen

Warum es erneut so teuer wird, ist in der Vorlage detailliert aufgeführt. Eine erste Panne war im Haushalt des Jahres 2015 entstanden. Dort war das Geld für die Brandschutzsanierung eingestellt, allerdings „versehentlich nicht mit 400.000 Euro netto, sondern mit 400.000 Euro brutto“, wie der neuen Vorlage zu entnehmen ist. Ergebnis: eine Deckungslücke von 76.000 Euro.

Pech hatte die Verwaltung ebenfalls mit dem Fachingenieur für Elektrotechnik, der als günstigster Anbieter den Zuschlag für die Sanierung bekommen hatte. Obwohl bekannt und gelobt ob seiner zuvor geleisteten guten Arbeit in der Philipp-Fenn-Halle, reichte der Elektro-Fachmann notwendige Unterlagen nicht ein und sagte am Ende den Auftrag sogar komplett ab. Nach dem Motto „schlimmer geht immer“ bewertete ein dann eingeschalteter Gutachter die bis dahin erbrachten Elektro-Leistungen als „sehr mangelhaft“. Ein neu erstelltes Konzept brachte drastische Folgen: Weitere Kosten in Höhe von 300.000 Euro werden fällig.

„Diese Überschreitung war in dem Maße nicht vorgesehen“, heißt es nun. Dass deutlich zu niedrig kalkuliert wurde, sei nicht ersichtlich gewesen. Wie Erster Stadtrat Dieter Lang auf Anfrage bestätigte, habe die Verwaltung sicherheitshalber sogleich das Rechnungsprüfungsamt eingeschaltet. „Es wurde uns bestätigt, dass wir in allen Vorgängen völlig richtig gehandelt haben“, zieht der Stadtrat nun als Fazit.

Doch die Geschichte „Fass ohne Boden“ geht munter weiter. „Zusätzliche Kosten entstehen auch bei dem Gewerk Lüftung“, steht in dem Antrag für die SVV. Eine Begehung durch den TÜV habe gezeigt, dass die fast 30 Jahre alten Brandschutzklappen nicht mehr ordnungsgemäß „eingemörtelt“ seien. Für die Arbeiten, die hier fällig sind, wird die Stadtkasse noch einmal um 40.000 Euro ärmer. Seit der Umfang der Kostensteigerung bekannt ist, seien die Bauarbeiten „weitestgehend“ gestoppt, heißt es in der Vorlage.